У Вінниці загорівся пасажирський потяг: подробиці та фото НП

У неділю, 22 вересня у Вінниці на залізничній станції загорівся вагон поїзда.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Вінницькій області.

"Поїзд знаходився на відстої, без пасажирів. До місця події було направлено чотири одиниці пожежно-рятувальних техніки і 17 чоловік особового складу державних пожежно-рятувальних частин обласного центру. Ситуація знаходиться під контролем, в даний час поширення вогню немає", – йдеться в повідомленні рятувальників.

Повідомлення про пожежу надійшло о 18:50, а близько 20:00 вогонь вже ліквідували. Відзначається, що під час пожежі ніхто з людей не постраждав.

У Вінниці загорівся поїзд Рубрика

У Вінниці загорівся поїзд Рубрика

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