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23 вересня • оновлено в 00:15
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У Вінниці загорівся пасажирський потяг: подробиці та фото НП

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У неділю, 22 вересня у Вінниці на залізничній станції загорівся вагон поїзда.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Вінницькій області.

"Поїзд знаходився на відстої, без пасажирів. До місця події було направлено чотири одиниці пожежно-рятувальних техніки і 17 чоловік особового складу державних пожежно-рятувальних частин обласного центру. Ситуація знаходиться під контролем, в даний час поширення вогню немає", – йдеться в повідомленні рятувальників.

Повідомлення про пожежу надійшло о 18:50, а близько 20:00 вогонь вже ліквідували. Відзначається, що під час пожежі ніхто з людей не постраждав.

У Вінниці загорівся поїзд

У Вінниці загорівся поїзд

Рубрика

У Вінниці загорівся поїзд

У Вінниці загорівся поїзд

Рубрика

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Вінниця
Теги
ГосЧС пожежа потяг
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Сколько миллионов украденрого на пожар списали и сколько миллионов и кому выплатили премий за ликвидацию пожара?
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Дудко Олег
Дудко Олег
На Украине есть поезда? Офигеть
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