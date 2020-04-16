У Вінниці депутатка облради плюнула в обличчя колезі: сварка потрапила на відео

Депутатка Вінницької обласної ради від партії "Батьківщина", співзасновниця місцевої газети "33-й канал" Тетяна Редько під час сварки з депутатом від "Опоблока" Юрієм Яремчуком плюнула йому в обличчя.

Відповідним відео 16 квітня у Facebook-спільноті "Вінницький політклуб" поділився журналіст Юрій Пархомчук (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Тетяна Редько плюнула в Юрія Яремчука Скрін відео

Очевидець зазнімкував, як Яремчук розмовляв із чоловіком на вулиці. На обличчі депутата була маска, але він спустив її, залишивши на підборідді.

До них підійшла Редько та спробувала плюнути в обличчя колеги. Після цього депутати про щось сперечалися, і Редько вдруге плюнула в бік чоловіка. Вона активно жестикулювала, проте невідомо, про що саме була розмова. Після сварки жінка сіла в чорний джип, який стояв поруч на дорозі.

Тетяна Редько vlasno.info

Юрій Яремчук vlasno.info

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно депутатка міської ради Бучі (Київська область) Олена Березинець влаштувала скандал у черзі під відділенням "Укрпошти", обматюкавши місцевих жителів і побивши деяких пакетом.

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