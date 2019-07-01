У центрі окупованого Луганська прогримів потужний вибух: подробиці і фото

У центрі окупованого Луганська прогримів вибух на даху багатоповерхового будинку.
Як повідомив в Twitter блогер Necro Mancer, НП сталася на вулиці Коцюбинського в понеділок, 1 липня.
"Під час ремонтних робіт на даху вибухнув газовий балон, горить дах 10 під'їзду, уламки балона долетіли до пам'ятника Ворошилова (2-3 під'їзди)" - сказано в повідомленні.
Вибух в Луганську
twitter.com/666_mancer
Вибух в Луганську
twitter.com/666_mancer
Вибух в Луганську
twitter.com/666_mancer
# Луганськ, вул. Коцюбинського, "Китайська стіна": під час ремонтних робіт на даху вибухнув газовий балон, горить дах 10 під'їзду, уламки балона долетіли до пам'ятника Ворошилова (2-3 під'їзди) pic.twitter.com/8M9fkR8tAX- Necro Mancer (@ 666_mancer) 1 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупованій території Донбасу прокотилася хвиля вибухів. За словами місцевих жителів, вони чули стрілянину з важкого озброєння.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!