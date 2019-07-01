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У центрі окупованого Луганська прогримів потужний вибух: подробиці і фото

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У центрі окупованого Луганська прогримів вибух на даху багатоповерхового будинку.

Як повідомив в Twitter блогер Necro Mancer, НП сталася на вулиці Коцюбинського в понеділок, 1 липня.

"Під час ремонтних робіт на даху вибухнув газовий балон, горить дах 10 під'їзду, уламки балона долетіли до пам'ятника Ворошилова (2-3 під'їзди)" - сказано в повідомленні.

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Вибух в Луганську

Вибух в Луганську

twitter.com/666_mancer

Вибух в Луганську

Вибух в Луганську

twitter.com/666_mancer

Вибух в Луганську

Вибух в Луганську

twitter.com/666_mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупованій території Донбасу прокотилася хвиля вибухів. За словами місцевих жителів, вони чули стрілянину з важкого озброєння.

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Місце
УкраїнаЛуганськ
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Карпов Стас
Карпов Стас
Снова фашисты Луганск обстреливают
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