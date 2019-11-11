В Одесі ледь не вибухнув будинок через газовий котел: фото пожежі

В Одесі 11 листопада рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку на вулиці Спиридонівська.

Прибувши на місце, пожежники встановили, що горить газовий котел. У зв'язку із загрозою вибуху мешканців будинку евакуювали.

Будівля відключили від газопостачання. Пожежа на площі 5 кв. м. загасили протягом 20 хвилин. Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото наслідків надзвичайної події, проскрольте сторінку до кінця).

Загиблих і постраждалих немає. У ліквідації загоряння брали участь 13 рятувальників на 3 одиницях спеціальної техніки. Причина пожежі встановлюється.

У центрі Одеси в квартирі ледь не вибухнув газовий котел od.dsns.gov.ua

У центрі Одеси в квартирі ледь не вибухнув газовий котел od.dsns.gov.ua

У центрі Одеси в квартирі ледь не вибухнув газовий котел od.dsns.gov.ua

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