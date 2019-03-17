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У центрі Львова карета з кіньми втрапила в п'яну ДТП: опубліковано відео

1.9тЧитати матеріал російською

Увечері в суботу, 16 березня, у Львові карета з кіньми зіткнулася з автомобілем Lanos, влаштувавши видовищне ДТП.

Відео інциденту опублікував у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, який став очевидцем того, що відбувалося. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Візник карети навіть не думав гальмувати на пішохідному переході, щоб дати людям пройти. За словами свідків, він, можливо, був п'яний і створив аварійну ситуацію на переході, після чого скоїв ДТП із автомобілем Lanos і зник, створюючи і надалі аварійну ситуацію", – написав депутат.

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У центрі Львова карета з кіньми втрапила в п'яну ДТП: опубліковано відео

Патрульна поліція Львівської області

У центрі Львова карета з кіньми втрапила в п'яну ДТП: опубліковано відео

Скріншот з відео

У центрі Львова карета з кіньми втрапила в п'яну ДТП: опубліковано відео

Скріншот з відео

Як уточнили в прес-службі патрульної поліції Львівської області, незабаром особу порушника була встановлено. Ним виявився 40-річний чоловік, який, як показало медичне обстеження, все ж був у стані алкогольного сп'яніння.

Відзначається, що на візника було складено відповідний протокол, а коней доставили власнику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівцях на проспекті Незалежності дівчина потрапила в аварію під час ведення прямої трансляції в популярній соцмережі Instagram.

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Місце
УкраїнаЛьвів
Тег
ДТП
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Розпрягайтэ, хлопци, конэй... :-)))
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