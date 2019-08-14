У центрі Донецька сталася кривава ДТП: загинули діти. Фото аварії

У центрі окупованого Донецька 13 серпня сталася масштабна ДТП, яка забрала життя двох дітей, ще четверо людей постраждали.

Аварія сталася на вул. Артема в районі залізничного вокзалу. Як пише "Остров", там зіткнулися два автомобілі і маршрутка. (Щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

На місце прибули автомобілі швидкої допомоги та "поліції" при угрупованню "ДНР".

ДТП у Донецьку "Острів"

На опублікованих з місця подій фото видно, що одна машина перевернута, а друга знаходиться двома колесами на паркані.

ДТП в Донецьку "Острів"

ДТП в Донецьку "Новости Донбасса"

Як повідомляв OBOZREVATEL, патрульні поліцейські протягом минулого тижня, 5 – 11 серпня, склали більше 1200 адміністративних протоколів за керування автомобілем у стані сп'яніння.

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