Голова Чернівецької ОДА Іван Мунтян, який підозрюється у хабарництві, був у партії Юлії Тимошенко "Батьківщина".

Про це в Телеграм-каналы повідомив журналіст, нардеп 8-го скликання Сергій Лещенко.

"Мунтян був депутат обласної ради III-VII скликань. Член партії "Батьківщина" з 2005 року. З липня 2011 року – голова Чернівецької організації ВО "Батьківщина". На парламентських виборах 2014 року був № 31 в списку Тимошенко. У минулому скликанні Ради був помічником одного з народних депутатів від "Батьківщини", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 лютого чолі Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну повідомили про підозру в отриманні хабара в розмірі 180 тисяч доларів.

Слідство встановило, що в липні 2019 року голова Мунятн попросив у одного з місцевих підприємців надати йому 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу "Брусниця".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!