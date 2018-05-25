Сьогодні під ранок було обстріляно околицю Старої Миколаївки (17 снарядів 152 мм), від одного з яких, здетонували боєприпаси, про що повідомили на сайті ООС та Роман Донік. Причому, Роман зазначив, що сьогодні, обстріляли один із складів в зоні відповідальності 92 бригади, через що ми отримали незначні збитки, а бойовики – "отвєтку".

Саме через те, що обстріл вівся з житлових районів Горлівки, ми не змогли відразу відповісти саме туди, звідкіля стріляли, хоч, на сьогодні технічно, ми вже маємо таку можливість, тому прийшлось дати належну відсіч трохи пізніше і в інше місце.

Завдяки постійному оновленню техніки новітніми НАТОвськими зразками, на сьогодні ми маємо спроможність виявляти і фіксувати місце, звідки ведеться обстріл, фактично миттєво, але на жаль, як і в чотирнадцятому, російсько-терористичні війська полюбляють вести вогонь виключно під прикриттям цивільних житлових будинків, ніби підтверджуючи, вже крилату тезу свого верховного главкома, який перед всім світом заявив, що вони поставлять перед собою наших жінок та дітей і подивляться, як українські військові зможуть стріляти в своїх людей в той час, коли вони будуть стояти за ними отими жінками з дітьми.

Новини Путину не удастся избежать наказания

Разом з тим, з чотирнадцятого, все дуже сильно змінилось і наші хлопці навчились діяти іншими методами. На відео маємо саме тому підтвердження.

Бойовики розмістили свої склади за селом, аби далеко не бігати, коли починають палити з самого села.

Не розкриваючи подробиць зазначу, що саме ота "третя сила" знов спрацювала, як бачим, спрацювала вдало і оперативно, від чого в бойовиків на їх складах боєприпасів стався "БАХ" і скажу вам, то був геть не той "пук", що ми отримали від них перед цим.

Нагадаю, ворог втратив – 2 гаубиці і артилерійський склад 3 омсбр.

Отож, тримаймо порох сухим і перемога буде за нами!!!!