У таборі під Одесою отруїлися 50 дітей: подробиці

У смт Сергіївка Білрогод-Дністровського району Одеської області в ніч на 12 липня масово отруїлися діти.

Як повідомляє пресслужба Одеської ОДА, в оздоровчо-спортивному таборі "Медик-2" відпочивали 226 дітей від 7 до 14 років, із них госпіталізовано 50, а також двоє дорослих.

Медики діагностували у дітей гострий гастроентероколіт. 32 дитини перебувають у Білгород-Дністровській місцевій багатопрофільній лікарні, 14 — в інфекційному відділенні центральної районної лікарні Шабо.

Ілюстрація 24 канал

Відзначається, що перебіг захворювання у всіх госпіталізованих — середньої тяжкості.

Відомо, що діти, які захворіли, прибули на відпочинок до табору 9-11 липня з Київської, Чернігівської та Харківської областей.

Для встановлення причин виникнення захворювань розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху з обстеженням табору й інспекцією закладу щодо дотримання вимог законодавства у сфері безпеки харчових продуктів із відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень.

За фактом масового отруєння дітей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) КК України. На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Репужинцях Заставнівського району Чернівецької області 30 дітей отруїлися у літньому таборі.

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