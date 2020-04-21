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21 квітня • оновлено в 11:08
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У Святогірській лаврі на Великдень засвітився терорист "ДНР": з'явилося фото

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Свято-Успенську Святогірську лавру, яка знаходиться на вільній території Донбасу, на Великдень відвідав терорист "ДНР" зі складу так званого "козацтва".

Відповідне фото з'явилося на офіційному сайті святині УПЦ МП. На світлині бойовик позує в формі, обвішаній медалями з "георгіївськими стрічками".

На скандальну появу окупанта на мирній території України відреагував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

У Святогірській лаврі на Великдень помітили терориста "ДНР"

У Святогірській лаврі на Великдень помітили терориста "ДНР"

Сайт Свято-Успенської Святогірської лаври

"Думаєте, це фото "кізячка" з окупованого Донбасу, окупованого Криму або з Росії? Ні, це фото на Великдень зі Святогірського собору. Абзац", – обурився захисник України.

У коментарях люди також здивувалися через нахабну появу бойовика за межами окупованих територій і висловили своє невдоволення в коментарях.

У Святогірській лаврі на Великдень помітили терориста "ДНР"

У Святогірській лаврі на Великдень помітили терориста "ДНР"

Скріншот сторінки

У Святогірській лаврі на Великдень помітили терориста "ДНР"

У Святогірській лаврі на Великдень помітили терориста "ДНР"

Facebook Анатолія Штефана

"Шабаш мордорської нечисті. Дітей шкода", "Це що за "херой", яких боїв?! Тільки ордена за Куликовську битву не вистачає", "Ювілейні брязкальця різних років", "Ці ряджені в 14 році були охоронцями Гіркіна, який деякий час відсиджувався в Святогірському монастирі", "Нечисть є нечисть", "Як такий піііі ... ще не у в'язниці? Куди дивиться ця влада?" – пишуть українці під дописом.

У Святогірській лаврі на Великдень засвітився терорист "ДНР"

У Святогірській лаврі на Великдень засвітився терорист "ДНР"

У Святогірській лаврі на Великдень засвітився терорист "ДНР"

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Великдень Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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