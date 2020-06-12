Збирав дані про українську армію: в зоні ООС ексміліціонер шпигував для "ЛНР"

У районі проведення Операції Об'єднаних сил затримали колишнього міліціонера, який збирав інформацію про українську армію для "Луганської народної республіки".

Про це повідомляється на сайті СБУ. Завербованого українця в Світлодарську викрила контррозвідка спільно зі слідчими Служби безпеки.

У Світлодарську ексміліціонер збирав дані для "ЛНР" Пресслужба СБУ

Слідство встановило, що ексспівробітник Дебальцевського міськвідділу міліції був завербований представником так званої розвідки "народної міліції ЛНР", підконтрольної спецслужбам РФ.

За завданням окупантів екссиловик збирав актуальну інформацію про сили та засоби українських військових формувань із району ООС, а також чисельність, особовий склад і маршрути пересування підрозділів.

"Для цього він налагоджував знайомства з військовими і здійснював їх вивчення з метою вербування", – сказано в повідомленні. Звіти зловмисник відправляв кураторам через електронні канали зв'язку.

Прес-служба СБУ

Затриманому повідомили про підозру в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК. Він знаходиться під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" заблокували переміщення мирних громадян через КПВВ "Станиця Луганська" та "Мар'їнка". Люди були змушені ночувати під блокпостами окупантів, одній із місцевих мешканок знадобилася допомога лікаря.

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