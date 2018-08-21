У Сумах поліцейський влетів у людей на переході

У місті Суми 21 серпня поліцейський на особистому автомобілі влетів у двох пішоходів просто на переході. У ДТП постраждали 14-річна дівчинка і 29-річна жінка.

Вони отримали травми різних ступенів тяжкості та були госпіталізовані з місця події, повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції у Сумській області. Водія-порушника затримали і відправили на перевірку наявності алкоголю у крові.

"Свого часу ми вже звільняли цього працівника з поліції за порушення службової дисципліни, проте він відновився через суд", - зазначив начальник ГУ НП Сумщини Микола Лушпієнко.

Він зазначив, що правоохоронці вже розпочали службове розслідування щодо дій свого колеги і можуть його заарештувати.

Приблизне місце аварії на мапі м. Суми

Як писав OBOZREVATEL, 19 серпня у Сумах поліцейське авто зіткнулося з іншою машиною і влетіло в пішоходів. За словами очевидців, автомобіль патрульної поліції увімкнув сирену лише за 15 метрів до переходу, а патрульні їхали на червоний сигнал світлофора.