У Сумах ліфт убив малюка: з'ясувалася причина трагедії

Поломка ліфта в Сумах, через яку загинув двомісячний малюк, була викликана, швидше за все, неправильним ремонтом, який здійснив раніше механік.

Про це розповів начальник місцевої прокуратури Валерій Могильний. За його словами, причиною "несанкціонованого опускання ліфта" із незакритими дверима стали неправильні дії електромеханіка ТОВ "Міськсумиліфт".

Раніше вже повідомлялося, що цей ліфт постійно ламався.

"Швидше за все через численні скарги електромонтер і зробив свої дії – зокрема, у невстановлений спосіб він шляхом приєднання дроту до двох клем, по суті, дозволив ліфтовій кабіні рухатися між поверхами із незакритими дверима. Тому ми вважаємо, що коли дідусь із коляскою виходив із ліфтової кабіни, хтось на інших поверхах знизу просто натиснув кнопку виклику, і ліфт самовільно вирушив униз. Саме внаслідок цього і сталася ця трагедія", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 2 січня, у Сумах у результаті НП із ліфтом загинуло двомісячне немовля. Трагедія сталася після повернення дитини з дідусем із прогулянки. Коли вони виходили з ліфта, той несподівано обірвався.