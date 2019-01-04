МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У Сумах ліфт убив малюка: з'ясувалася причина трагедії

1.3тЧитати матеріал російською

Поломка ліфта в Сумах, через яку загинув двомісячний малюк, була викликана, швидше за все, неправильним ремонтом, який здійснив раніше механік.

Про це розповів начальник місцевої прокуратури Валерій Могильний. За його словами, причиною "несанкціонованого опускання ліфта" із незакритими дверима стали неправильні дії електромеханіка ТОВ "Міськсумиліфт".

Раніше вже повідомлялося, що цей ліфт постійно ламався.

Новини
''Діти блюють у ліфтах, на поверхах, у їдальні'': в елітному санаторії на Львівщині трапилася масштабна НП

У Сумах ліфт убив малюка: з'ясувалася причина трагедії

"Швидше за все через численні скарги електромонтер і зробив свої дії – зокрема, у невстановлений спосіб він шляхом приєднання дроту до двох клем, по суті, дозволив ліфтовій кабіні рухатися між поверхами із незакритими дверима. Тому ми вважаємо, що коли дідусь із коляскою виходив із ліфтової кабіни, хтось на інших поверхах знизу просто натиснув кнопку виклику, і ліфт самовільно вирушив униз. Саме внаслідок цього і сталася ця трагедія", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 2 січня, у Сумах у результаті НП із ліфтом загинуло двомісячне немовля. Трагедія сталася після повернення дитини з дідусем із прогулянки. Коли вони виходили з ліфта, той несподівано обірвався.

Місце
УкраїнаСуми
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги