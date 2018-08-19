У Сумах авто поліції влетіло у натовп пішоходів: фото і відео з місця ДТП

У неділю, 19 серпня, у Сумах сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції: близько 14:30 на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська авто патрульної поліції зіткнулося з Аudi, перевернувшись на дах.

Як повідомила патрульна поліція Сумської області на сторінці в Facebook, в аварії постраждали п'ятеро людей.

Місцеві жителі активно публікують у соцмережах фотографії з місця аварії, заявляючи, що постраждалих було семеро (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За словами очевидців, автомобіль патрульної поліції включив сирену лише за 15 метрів до переходу, а патрульні їхали на червоний сигнал світлофора.

При цьому в поліції заявили, що в момент зіткнення автомобіль їхав із включеною сиреною і мав перевагу в русі, а водій Audi нібито не поступився дорогою.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на Харківщині автомобіль влетів у зупинку з людьми.