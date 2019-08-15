У суді без шансів: що не так зі справою Гримчака

Гучне затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ТПО України Юрія Гримчака обростає скандальними подробицями.

Наявна низка порушень, які, швидше за все, поховають справу чиновника. OBOZREVATEL з'ясував, що не так із цією історією.

Що трапилося?

У середу, 14 серпня, представники СБУ разом із НАБУ і ГПУ прибули до будинку Гримчака, де провели його затримання.

Як з'ясувалося, заступника міністра і його помічника підозрюють у шахрайстві – вони нібито вимагали хабар у сумі 1,1 млн доларів США від підприємця за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА. Повідомляється, що підозрюваних упіймали "на гарячому" під час отримання $480 тисяч.

Затримання Гримчака Facebook Наталі Склярської

Як повідомили джерела OBOZREVATEL у ГПУ, потерпілим у справі фігурує дехто Максим Олександрович Святненко. Інформації у відкритих джерелах про нього знайти поки не вдалося.

Що не так із затриманням?

Затримання заступника міністра пов'язане із нападом на Тетяну Чорновол. Номер справи, вказаний у постанові суду про обшук у Гримчака, збігається з номером справи про замах на неї у грудні 2013 року.

Як пояснив OBOZREVATEL джерело у Генпрокуратурі, "під час розслідування щодо побиття отримали інформацію про новий сучасний злочин".

З'ясувалося, що сама Чорновол щойно дізналася, що її справу пов'язали з Гримчаком.

"Насправді він до замаху не має жодного відношення. Я подзвонила Горбатюку (начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ. – Ред.), і він мені пояснив, що вони вели стеження за одним із фігурантів моєї справи, прослуховували його. І під час прослуховування дізналися про хабарі. Такий ось зв'язок", – сказала нам Чорновол.

І ось тут виникає перша нестиковка. Згідно із законом, якщо в ході розслідування справи спливають факти про вчинення іншого злочину, необхідно зареєструвати нове провадження.

Проблема в тому, що злочин, який закидають Гримчаку, є підслідністю НАБУ. Але без Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, орган досудового розслідування, яким є бюро, не може ступити й кроку.

Ймовірно, з якихось причин директор НАБУ Артем Ситник не захотів домовлятися з главою САП Назаром Холодницьким. Тому справу провернули через Горбатюка. Епізод Гримчака із порушенням закону "вписали" у справу Чорновол.

Захисник заступника міністра Фелікс Кашарський, який був присутній під час обшуку у квартирі чиновника, також вважає, що справи штучно "прив'язують" одна до одної.

Думки:

"Річ у тім, що зараз прокуратура не має права вести розслідування. Щоправда, за законом вони можуть закінчувати раніше зареєстровані справи. Вони беруть старі реєстрації та притягують до них нові кримінальні порушення. Звісно, це незаконно", – заявив OBOZREVATEL Кашарський.

"Вони спеціально прив'язали справу Гримчака у справі про замах на Черновол, щоб змінити підслідність і обійти Антикорупційну прокуратуру. Цю злочинну схему придумав Ситник і Горбатюк, вони вступили у злочинну змову з чернігівським СБУ і Деснянським судом міста Чернігова. Це аналогічна ситуація, як з обшуком в Окружному суді. Щоб не брати дозволів у Антикорупційній прокуратурі, зрозуміло, що їм цього ніхто б не дав, вирішили прив'язати все під старі справи. До того ж вони вирішили паразитувати на справах Майдану, бо зрозуміло, що Горбатюк нічого не зробив у цьому напрямку. У суді такі дії будуть визнані незаконними, і всі ці докази судом не сприйматимуться ", – пояснив нам відомий адвокат Ростислав Кравець.

"При тому, що на Юрієві Миколайовичу (Гримчаку – Ред.) ніде тавра ставити, справа явно сфальсифікована, а розслідування ведеться неналежним органом із кричущим порушенням вимог процесуального закону. Це зроблено свідомо, оскільки в разі, якби досудове розслідування велося на законних підставах, процесуальне керівництво має здійснювати Спеціалізована антикорупційна прокуратура. А цього Ситнику з якихось причин не хочеться", – написав у Facebook журналіст Володимир Бойко.

А до чого тут СБУ Чернігівської області?

Як розповіли OBOZREVATEL джерела у Генпрокуратурі, 19 липня у Єдиній базі досудових розслідувань зареєстрували доповнення до справи Чорновол, з якої вже давно є вирок. Потім провадження чомусь переходить до СБУ Чернігівській області.

Дозвіл же на проведення обшуку будинку Гримчака дала 12 серпня 2019 року Наталія Лямзіна, суддя сумнозвісного Деснянського районного суду Чернігова, який, наприклад, раніше дозволив обшукувати кабінети суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Що буде з Гримчаком?

Очевидно, що з таким набором процесуальних порушень у справи Гримчака катастрофічно мало шансів навіть дійти до суду.

Тим більше, якщо у підсумку з'ясується, що має місце провокація хабара, яка перебуває поза законом. Напрошуються паралелі з гучним провадженням проти народного депутата 8-го скликання Борислава Розенблата, якого у підсумку визнали потерпілим у "бурштиновій справі".

Також гримів скандал із підбурюванням заступника голови міграційної служби до "вирішення питання" за гроші одним із детективів НАБУ під прикриттям. У результаті підозру висунули якраз агенту бюро.

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