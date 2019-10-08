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8 жовтня • оновлено в 13:23
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/ Розслідування

У страшній аварії під Миколаєвом загинули керівники місцевої поліції

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Рано вранці 8 жовтня в страшній ДТП на автодорозі Херсон – Миколаїв поблизу села Шевченкове на Миколаївщині загинули керівники кримінальної поліції та управління протидії наркозлочинності області.

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У результаті аварії не стало начальника кримінальної поліції Сергія Сидоренка і тимчасово виконуючого обов'язки начальника Управління протидії наркозлочинності облуправління поліції Володимира Іллічка, повідомили в пресслужбі ГУНП в Миколаївській області.

Як стало відомо, Сидоренко й Іллічко їхали в автомобілі Тоyоtа, який врізався у Lexus лоб у лоб. Водій другого авто був госпіталізований. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Під Миколаєвом розбилися керівники поліції

Під Миколаєвом розбилися керівники поліції

Під Миколаєвом розбилися керівники поліції

Під Миколаєвом розбилися керівники поліції

Під Миколаєвом розбилися керівники поліції

Під Миколаєвом розбилися керівники поліції

Під Миколаєвом розбилися керівники поліції

Під Миколаєвом розбилися керівники поліції

Під Миколаєвом розбилися керівники поліції

Під Миколаєвом розбилися керівники поліції

Під Миколаєвом розбилися керівники поліції

Під Миколаєвом розбилися керівники поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Дніпром трапилася смертельна ДТП з автобусом. Він вилетів на зустрічну.

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Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
Тег
ДТП
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Земля ВАМ пухом!!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Рано утром 8 октября в страшном ДТП..." () А ещё они двигались со страшной скоростью, да? Борьба с наркопреступностью - небось волшебных колес напринимали. Но зато теперь стали хорошими ментами.
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