У США заговорили про велику війну на Близькому Сході

Ліквідація в Багдаді (Ірак) генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.

Про це заявив американський сенатор Кріс Мерфі. Повідомлення він опублікував на сторінці в Twitter. Водночас він однозначно назвав Сулеймані ворогом США.

"Питання в іншому: чи справді Америка щойно ліквідувала без дозволу Конгресу другу за значущістю людину в Ірані, усвідомлюючи, що потенційно розв'язує великомасштабну регіональну війну?" – підкреслив Мерфі.

Секретар Ради доцільності Ірану Мохсен Резаї вже пообіцяв жорстоко помститися США.

Soleimani was an enemy of the United States. That’s not a question.



The question is this - as reports suggest, did America just assassinate, without any congressional authorization, the second most powerful person in Iran, knowingly setting off a potential massive regional war?