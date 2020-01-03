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3 січня • оновлено в 09:13
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/ Розслідування

У США заговорили про велику війну на Близькому Сході

3.6т
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Ліквідація в Багдаді (Ірак) генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.

Про це заявив американський сенатор Кріс Мерфі. Повідомлення він опублікував на сторінці в Twitter. Водночас він однозначно назвав Сулеймані ворогом США.

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"Питання в іншому: чи справді Америка щойно ліквідувала без дозволу Конгресу другу за значущістю людину в Ірані, усвідомлюючи, що потенційно розв'язує великомасштабну регіональну війну?" – підкреслив Мерфі.

Секретар Ради доцільності Ірану Мохсен Резаї вже пообіцяв жорстоко помститися США.

Сулеймані знищений у Багдаді

Сулеймані знищений у Багдаді

Газета.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на п'ятницю, 3 січня, США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада. В результаті загинув генерал Касем Сулеймані.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Дональд Трамп
Місце
Ірак Багдад
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вот мы сидим и думаем - подумаешь, большая вoйна... Это где-то там... В Иране... А ведь не дай Бог. Коснётся всех и каждого. Надо просто понимать, что такое Иран
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Американцы сделали хаос в Ираке и Сирии, похоже наступила очередь Ирана.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
В США заговорили о большой во-й-не ? Значит Украине можно не мечтать о кредитах,во-й-на - это дорогое удовольствие !
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2
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Почему на сайте банять за слово во-й-на, если это слово даже в заголовке присутствует ? Что за идиотизм ?
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