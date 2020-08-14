У справі про рекордний хабар в 6 млн від Злочевського знайшли зв'язок з Нацполіцією та ОГП, – Бутусов

Микола Злочевський. thepage.ua
Фігурант кримінального провадження про рекордний хабар в 6 млн доларів від ексміністра Миколи Злочевського Олена Мазурова нібито листувалася з слідчим Нацполіціі Дмитром Бутом.
Як написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов, саме Бут домігся постанови про зміну підслідності справи по Чернігівській теплоелектростанції за підписом генпрокурора Ірини Венедіктової.
"У розпорядженні слідства потрапило листування абонента Мазурової з якимось Дмитром Сергійовичем Бутом. Номер і ім'я якого збіглися з ім'ям одного з керівників Головного слідчого управління Національної поліції Дмитра Бута (не буду стверджувати зараз, що це саме він, остаточні висновки може робити тільки суд)" , – зазначив він.
За словами Бутусова, детективи НАБУ провели обшуки у Бута, щоб знайти докази, що листування велося саме з ним і з його мобільних пристроїв. Однак на даний момент слідчому ніяких підозр не пред'явлено.
"Наскільки відомо нашим джерелам, слідству вдалося виявити зв'язок Мазурової (колишньої при Януковичі високопоставленої керівниці податкової служби) ще з одним олігархом – Анатолієм Шкрібляком, який володіє чотирма теплоелектростанціями – Дарницькою в Києві, Сумській, Черкаській та Чернігівській. Проти цих компаній було відкрито п'ять кримінальних справ – одне в Нацполіціі, одне в СБУ, одне в ДБР, два Офісом Генерального прокурора, головним предметом розслідування були схеми поставок вугілля з РФ і з окупованих територій і схеми фінансування через офшори", – написав Бутусов.
Постанова ОГП Скріншот
Постанова ОГП Скріншот
Журналіст додав, нібито Мазурова співпрацювала також і з начальником управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генпрокуратури Іриною Бакай в справі про передачу хабара.
"У Нацполіцію передали більшу частину чернігівського справи, однак повна передача справи з СБУ була зірвана затриманням Мазурової при передачі хабара 12 червня. А 6 серпня Генпрокуратура прийняла нову постанову і повернула справу повністю назад в СБУ", – підкреслив Бутусов.
У справі про рекордний хабар в 6 млн від Злочевського знайшли зв'язок з Нацполіцією та ОГП, – Бутусов Скріншот
У справі про рекордний хабар в 6 млн від Злочевського знайшли зв'язок з Нацполіцією та ОГП, – Бутусов Скріншот
У справі про рекордний хабар в 6 млн від Злочевського знайшли зв'язок з Нацполіцією та ОГП, – Бутусов Скріншот
У справі про рекордний хабар в 6 млн від Злочевського знайшли зв'язок з Нацполіцією та ОГП, – Бутусов Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ 12 червня затримало кілька людей під час передачі рекордного хабара. Його давали за закриття кримінальної справи проти компанії Burisma, якою володів колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський.
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