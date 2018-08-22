"Має право": у СІЗО зробили заяву про "відгули" Зайцевої

У Харківському СІЗО №27, де зараз перебуває обвинувачена у кривавому ДТП Олена Зайцева, запевняють, що вона фарбувала брови олівцем.

Про це OBOZREVATEL повідомив перший заступник начальника управління з питань виконання кримінальних покарань Дмитро Індик. "Зайцева має право користуватися засобами особистої гігієни, зокрема косметичними засобами (олівцем і тінями для брів), а також іншими предметами побуту. Це не заборонено правилами внутрішнього розпорядку", - йдеться в офіційній відповіді на запит OBOZREVATEL.

Олена Зайцева на засіданні суду з'явилася з добре пофарбованими бровами Соцмережі

Нагадаємо, користувачів соціальних мереж обурило, що Олена Зайцева на одному з судових засідань з'явилася зі свіжо нафарбованими бровами. Багато хто запідозрив, що це татуаж або робота професійного майстра-бровіста.

Також громадськість обурило фото Зайцевої біля лікарні, куди її возили на обстеження. На знімку разом із арештанткою сиділи п'ятеро сторонніх жінок, які з нею розмовляли. Конвоїр перебувала на іншому боці лавочки і не заважала "побаченню".

Біля лікарні до заарештованої Зайцевої підсіли родичі Сегодня

Щоправда, в СІЗО запевняють - громадськість не так зрозуміла ситуацію.

"Під час очікування результатів обстеження до заарештованої Зайцевої підійшли її родичі. Начальник охорони, яка перебувала поруч із заарештованою, зробила їм зауваження і наказала відійти від особового складу охорони і персони, яка перебуває під охороною. Після цього вони відійшли. Жодних побачень із заарештованою Зайцевою поза межами СІЗО не було", - йдеться в офіційній відповіді OBOZREVATEL.

Відповідь для OBOZREVATEL

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зниклого свідка у справі ДТП у Харкові, лікаря-нарколога Олену Федірко мають оголосити в розшук і доправити до суду 11 вересня. Саме вона дала важливий висновок про те, що Зайцева могла перебувати під наркотичним сп'янінням на момент аварії. Також вона передала на експертизу недостатню кількість крові, що не дозволило точно встановити, які саме речовини могла вживати Зайцева. Федірко звільнилася з роботи, за викликом до суду не приходить, а поліція не змогла її доправити до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова відбулося зіткнення "Лексуса" під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля "Фольксваген Таурег", за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов .

Після зіткнення "Лексус" вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі.

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