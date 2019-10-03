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3 жовтня • оновлено в 15:51
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У штабі ООС розвінчали фейк про виведення сил Нацгвардії з Донбасу

1.4т Читати матеріал російською

У пресслужбі Операції об'єднаних сил (ООС) спростували дані про те, що нібито у зв'язку з протестами в Києві із зони ООС виводяться підрозділи Національної гвардії.

"Всі виконують завдання так, як має бути", – заявили вони OBOZREVATEL, коментуючи інформацію, оприлюднену в Telegram-каналі "Сварщик".

"У соціальній мережі кожен може писати все, що вважає за потрібне. Але у нас ніяких заходів не проводиться. Це все, що я можу сказати про Telegram-канал "Сварщик", – підсумували в ООС.

Військовослужбовці Нацгвардії виконують завдання

Військовослужбовці Нацгвардії виконують завдання

Офіційний сайт Національної гвардії України

Нагадаємо, 3 жовтня цей ресурс опублікував повідомлення про те, що нібито через "заворушення українських націоналістів" до столиці України спрямовуються підрозділи Нацгвардії, які наразі перебувають на Донбасі.

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Як писав OBOZREVATEL, 1 і 2 жовтня в Києві й низці інших міст України відбулися акції протесту проти підписання так званої формули Штайнмаєра.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Операція Об'єднаних сил на Донбасі російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Формула Штайнмаєра Національна гвардія
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