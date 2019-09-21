''100 доларів з людини'': як в українських школах вимагають гроші

У Київській школі №78 придумали цікаву схему з виманювання у батьків грошей. Йдеться про досить великі суми – з кожного учня беруть по 2,5 тисячі гривень за місяць, і це не остаточна сума.

Батьків переконують, що їхні діти навчаються не у звичайному класі, а у ліцейному, тому треба платити. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Не хочете платити, йдіть до іншої школи

Про те, що діється у школі №78 Печерського району столиці, нам розповіла одна з мам, якій урвався терпець. Її дитина навчається у тому самому "ліцейному" класі.

Школа №78 на Печерську Сайт школи

"Вступали ми начебто до звичайного класу, але потім нам сказали, що у нас ліцей. Що це означає? Ми повинні раз на рік робити внесок 3 тисячі гривень. Нібито ці гроші йдуть на навчальні матеріали та книги. Ми за кілька років не бачили жодного матеріалу, і ніякі книги нам не віддають, хоча ми за них заплатили", – розповідає мама учня.

Крім цього, раз на місяць батьки мають оплачувати додаткові заняття для дітей. Сума цього року склала 2,5 тисячі гривень.

"Спочатку ми платили 1,2 тисячі гривень, потім 1,5 тисячі, потім 1,7 тисячі. А в цьому році нас просто поставили перед фактом – платите 2,5 тисячі. На логічне запитання – "за що ми платимо?", відповідь одна: "не подобається, йдіть до звичайного класу або взагалі переходьте до іншої школи". Але чому ми повинні кудись переходити, якщо дитина тут провчилася вже кілька років, у неї є свої друзі, свій колектив?", – розповідає жінка.

Школа №78 Сайт школи

На додаткові гроші після закінчення уроків з дітьми займаються ті ж самі вчителі. Їм викладають риторику, звичайну англійську тощо.

"Якби тут була поглиблена англійська, або якісь цікаві предмети? Насправді нічого тут цікавого немає. Тому половина батьків після уроків забирає дітей і розвозить по своїх секціях, гуртках і курсах. У школі рівень викладання іноземної мови низький.

І я не розумію, за що я плачу такі гроші? Причому заносити гроші можна просто у конверті завучу. Або перераховувати на рахунок якогось ФОПа. І суми можуть бути різні. Хтось каже, що платить тільки 50%, бо у нього двоє дітей", – розповідає мати.

Відгуки батьків про школу №78 sovet.kidstaff.com.ua

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У школі насправді немає ліцейних класів

Як не дивно, у школі №78 офіційно жодних ліцейних класів немає. "У нас офіційно немає ніяких ліцейних класів, у нас звичайна школа", – сказала OBOZREVATEL завучка навчального закладу Віта Павличенко.

1 вересня у школі №78 Сайт школи

За її словами, у школі №78 у другій половині дня працює приватний ліцей "Алско". "Це позашкільний навчальний заклад, вони самостійна організація, яка працює у другій половині дня", – запевнила Павличенко.

Саме "Алско", приватному навчальному закладу, батьки добровільно-примусово і платять такі величезні суми. Причому в цьому "Алско" підробляють самі шкільні педагоги.

"У них там свій педагогічний склад, але деякі наші вчителі теж там працюють", – підтвердила завуч.

"Дивно, а чому самі батьки не звертаються? Це ж їхні гроші, вони ж підписують договір", – дивується завучка.

А ось на питання, чи можуть батьки, чиї діти не хочуть ходити після уроків на ці гуртки, не укладати договору з "Алско" і не платити гроші, завучка відповісти не змогла. Точно так само як не змогла назвати точно суму, яку вимагають у батьків ліцеїстів вносити щомісяця.

Скільки таким чином заробляють на батьках у школі №78, підрахувати неважко. У кожній паралелі існує по 2-3 ліцейних класи. Якщо в середньому у ньому 26 учнів, то за дев'ять навчальних місяців лише два класи заплатять 1 млн 170 тисяч гривень. А якщо врахувати всі паралелі, то мінімум – 13 млн грн. Непоганий дохід.

Школа №78 Сайт школи

До речі, схожа ситуація і у школі №314 Дарницького району. Виявляється, приватний ліцей "Алско" працює і на базі цього навчального закладу. Щоправда, платять тут менше.

Сайт "Алско"

В інших школах батьки розповідають, що платити за місяць доводиться по 300-500 гривень. Причому, як розповіла мама учня 315-ї гімназії Києва, у цю суму входить і додаткове заняття з англійської. У школі №341 за місяць батьки здають по 350 грн.

Платити за ліцей справа добровільна?

У самому ліцеї "Алско" нам сказали, що батьки виключно добровільно укладають з ними договір і мають право його розірвати, якщо щось їм не подобається.

"Ніхто батьків не змушує підписувати договір, вони самі до нас приходять. Якщо дитині не подобається, вона не хоче ходити, то батьки мають право розірвати договір. На початку кожного навчального року ми приходимо на збори і розповідаємо батькам, що будемо викладати. Підписувати договір із нами – це їхня добровільна справа, ми нікого не маємо права змушувати насильно", – запевнив нас заступник директора "Алско" Дмитро Зільбер.

Сайт "Алско"

Щоправда, розповідати, що саме вони пропонують дітям на 2,5 тисячі гривень, заступник не захотів, пояснивши, що у них приватна компанія, тому ціни вони мають право формувати самі.

Як з'ясувалося, і районна адміністрація та Київська адміністрація в курсі того, що на території школи №78 працює приватний ліцей.

"Ми вже давно тут працюємо, кожні три роки переукладаємо договір оренди і платимо гроші", – сказав Дмитро Зільбер.

За словами заступника директора, у школі №314 у Дарницькому районі плата менша, оскільки потреби у дітей в центрі і в Дарниці різні, і орендна плата також.

Куди йдуть побори з батьків?

У звичайних, не ліцейних класах школи на Печерську також існують побори. За місяць, кажуть батьки, доводиться здавати приблизно по 700 грн, так само оплачувати ремонти, свята. Частина грошей іде у фонд школи, частина – у фонд класу. На ці гроші у класі закуповують воду, серветки, платять за прибирання.

Щоправда, нещодавно батьки обурилися і зажадали надати їм звіт про витрачені гроші.

Батьківський комітет опублікував звіт на сайті школи. Однак не вказав суми – скільки було грошей зібрано і на що конкретно витрачено. Тому підрахувати неможливо.

Члени комітету стверджують, що вони в цьому році закупили для школи 46 парт, 152 стільці, три дивани, три комп'ютери, навіть копіювальний принтер. Також у довгому списку м'ячі для занять спортом, високоякісні засоби для чищення.

За рахунок батьків відремонтували понад 200 парт, провели косметичний ремонт у класах і вестибюлі, в коридорах тощо.

Хоча школа досить добре фінансується і за рахунок столичного бюджету. Наприклад, для цього навчального закладу за програмою НУШ купили 90 столів і 90 стільців, 20 парт зі стільцями. Забезпечили мийними засобами повністю.

Список закупівель для школи №78 за рахунок бюджету Києва Сайт школи №78

Сайт школи №78

Сайт школи №78

Список закупівель для школи №78 за рахунок бюджету Печерського району в 2018 році Відповідь Печерської РДА

Список закупівель для школи №78 за рахунок бюджету Печерського району в 2018 році Відповідь Печерської РДА

Список закупівель для школи №78 за рахунок бюджету Печерського району в 2018 році Відповідь Печерської РДА

Список закупівель для школи №78 за рахунок бюджету Печерського району в 2018 році Відповідь Печерської РДА

Список закупівель для школи №78 за рахунок бюджету Печерського району в 2018 році Відповідь Печерської РДА

Батьківський комітет стверджує, що закупив медикаменти і перев'язувальні матеріали, проте у бюджеті на цю школу виділено 4,6 тисячі гривень на ці самі потреби. На закупівлю інвентарю передбачено 507 тисяч, ще 284 тисяч грн – на закупівлю обладнання для школи.

Ми надіслали до Київської міської та Печерської районної адміністрації запити про законність таких поборів у школі №78. Чекаємо на відповідь, яку обов'язково опублікуємо.

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