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"Списали ще у 2011 році": стало відомо, що Росія привезла на Донбас в гумнконвої

1.3т Читати матеріал російською

У гуманітарному конвої, який Росія відправила на Донбас на початку серпня, крім боєприпасів і техніки, були також списані в РФ реактивні піхотні вогнемети "Джміль".

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, російська армія відмовилася від них ще у 2011-му році, замінивши на нові зразки "Джміль-М".

"Росія відправляє на Донбас списану зброю і боєприпаси, щоб якомога довше затягнути цю війну. Цього разу гумконвой, крім усього іншого, доставив також вогнемети "Джміль", які російська армія списала ще у 2011-му році. В "ДНР" немає ні техніки, ні зброї з боєприпасами – нічого, щоб вести війну. Сподіваюся, це вже всі зрозуміли на Донбасі", – підкреслив блогер.

Вогнемети "Джміль"

Вогнемети "Джміль"

Вогнемети "Джміль"

Вогнемети "Джміль"

За його словами, поставлений в "ДНР" вогнемет "Джміль" розроблений в російському місті Тула у 1970-му році. Призначений для одноразового використання. Вражає вкриті вогневі точки, виводить з ладу легкоброньовану і автомобільну техніку, знищує живу силу. Прицільна дальність стрільби вогнемета з діоптричним прицілом – 200 м. Знищує все живе в обсязі до 80 м³.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі озброєння
Особа
Макс Баринов
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу Росія - країна-агресор Новини Росії
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А как это стало известно? поподробней можно? Блогеру гумконвой показали?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
дурак этот блогер...самое главное,что было в конвое это 14 списанных атомных мин,которые привязываются к выстрелу гранотомёта и как хееее-рак.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Smekalov Sergey,да походу дурак ты,хорош стрелки переводить.
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Рогулью любое дерьмо можно сливать , сожрут и добавки попросят .
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