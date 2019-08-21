"Списали ще у 2011 році": стало відомо, що Росія привезла на Донбас в гумнконвої

У гуманітарному конвої, який Росія відправила на Донбас на початку серпня, крім боєприпасів і техніки, були також списані в РФ реактивні піхотні вогнемети "Джміль".

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, російська армія відмовилася від них ще у 2011-му році, замінивши на нові зразки "Джміль-М".

"Росія відправляє на Донбас списану зброю і боєприпаси, щоб якомога довше затягнути цю війну. Цього разу гумконвой, крім усього іншого, доставив також вогнемети "Джміль", які російська армія списала ще у 2011-му році. В "ДНР" немає ні техніки, ні зброї з боєприпасами – нічого, щоб вести війну. Сподіваюся, це вже всі зрозуміли на Донбасі", – підкреслив блогер.

Вогнемети "Джміль"

Вогнемети "Джміль"

За його словами, поставлений в "ДНР" вогнемет "Джміль" розроблений в російському місті Тула у 1970-му році. Призначений для одноразового використання. Вражає вкриті вогневі точки, виводить з ладу легкоброньовану і автомобільну техніку, знищує живу силу. Прицільна дальність стрільби вогнемета з діоптричним прицілом – 200 м. Знищує все живе в обсязі до 80 м³.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області співробітники СБУ виявили схрон терористів з боєприпасами і зброєю. Такий тайник був знайдений в одному з селищ Станично-Луганського району.

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