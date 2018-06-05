У Савченко пояснили, як вона вижила після 75 днів голодування

Позафракційний нардеп Надія Савченко справляється з голодуванням протягом 75 днів, оскільки має велику вагу.

Про це заступник голови ПП "Громадська політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко розповіла, в ефірі телеканалу Newsone.

Так, ведучий наголосив, що процес голодування Савченко починає викликати сумніви і поцікавився у Проторченко, як виходить, що нардеп голодує майже три місяці і до сих пір жива.

"У тому числі, тому що ви зараз так говорите. Балух (український політв'язень. - Ред.) Голодує понад 70 днів. І у вас сумнівів це голодування не викликає. Вона в Росії голодувала максимально без перерви 83 дня. Вона втратила більше 20 кг. Тому що її нормальну вагу десантника в армії - 80 кг, а зараз трохи більше 60", - уточнила вона.

Також Проторченко заявила, що "в Україні все робиться спеціально для того, щоб викликати недовіру до Савченко"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів. 15 травня суд продовжив запобіжний захід до 13 липня .

Нардеп оголосила голодування 23 березня, після чого перервала її для проходження допиту на поліграфі. 16 квітня вона відновила голодування .

Їй закидають змову з Володимиром Рубаном, ватажком "ДНР" Олександром Захарченко і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою посягання на конституційний лад в Україні шляхом замахів на вище керівництво країни і здійснення терактів.