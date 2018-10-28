"У салони ніхто не возить": адвокат пояснив зовнішній вигляд Зайцевої

Обвинувачена у справі про масштабне ДТП в Харкові Олена Зайцева не відвідувала салони краси.

"Обговорювали її брови. Так ось, я зробив запит в СІЗО і отримав відповідь. В салони краси мою підзахисну ніхто не возив", - заявив OBOZREVATEL адвокат Зайцевої Євген Мельниченко.

У Харківському СІЗО нам також офіційно відповіли, що користуватися косметикою в їх установі не заборонено.

"Зайцева має право користуватися засобами особистої гігієни, в тому числі косметичними засобами (олівцем і тінями для брів), а також іншими предметами побуту. Це не заборонено правилами внутрішнього розпорядку", - йдеться в офіційній відповіді на запит OBOZREVATEL.

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Раніше Олена Зайцева з'явилася на судовому засіданні з добре відмодельованими бровами. У мережі відразу стали обговорювати, що "таку красу" їй міг зробити тільки майстер-бровіст в спеціальному салоні.

Як раніше повідомив OBOZREVATEL, немає ніяких протипоказань для перебування Олени Зайцевої - підозрюваної у справі масштабного смертельного ДТП в Харкові - в умовах слідчого ізолятора.

До такого висновку прийшла комісія, створена обласним Управлінням охорони здоров'я, за результатами оглядів фахівцями і додаткових обстежень, інформує прес-служба Харківської ОДА.