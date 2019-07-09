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У Росії завершили слідство щодо 24-х полонених моряків: що буде далі

11т Читати матеріал російською

Слідче управління ФСБ Росії в остаточній редакції висунуло звинувачення всім 24-м військовополоненим українським морякам.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, відзначивши, що в ході під час слідчих дій 9 липня звинувачення також було висунуто старшому матросу Андрію Артеменку.

"Висунення обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збором і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія – ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", – повідомив адвокат.

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За його словами, наступного тижня слідство має звернутися в Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою стосовно всіх військовополонених.

Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу 17 липня.

Полонені моряки, колаж

Полонені моряки, колаж

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Микола Полозов
Місце
Росія
Тег
полонені моряки
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