У Росії завершили слідство щодо 24-х полонених моряків: що буде далі

Слідче управління ФСБ Росії в остаточній редакції висунуло звинувачення всім 24-м військовополоненим українським морякам.
Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, відзначивши, що в ході під час слідчих дій 9 липня звинувачення також було висунуто старшому матросу Андрію Артеменку.
"Висунення обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збором і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія – ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", – повідомив адвокат.
За його словами, наступного тижня слідство має звернутися в Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою стосовно всіх військовополонених.
Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу – 17 липня.
Полонені моряки, колаж
Як писав OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення. Всі визнали себе військовополоненими.
17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.
10 травня в Міжнародному трибуналі з морського права пройшли слухання про незаконне затримання Росією 24 українських моряків.
25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі і відпустити 24 полонених моряків.
27 травня Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряків.
9 липня Парламентська асамблея ОБСЄ визнала захоплених українських моряків військовополоненими РФ.
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