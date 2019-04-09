|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У Росії затримали члена "Правого сектора": всі подробиці. Відео

7.7тЧитати матеріал російською

У Московському регіоні правоохоронці затримали члена "Правого сектора" Ігоря Пирожка.

За даними ФСБ, він очолював загін "ПС", який займався "партизанською війною", передають "РИА Новости".

"На території Московського регіону затриманий громадянин України Пирожок І. М., активний учасник "Правого сектора"... У 2014 році на території України він вступив до складу "Правого сектора" під псевдонімом Роман Чирка, де створив загін "Хорти", призначений для ведення партизанської війни проти РФ", — йдеться в повідомленні.

Спецслужба стверджує, що Пирожок приїхав на територію Московського регіону в січні 2018 року, проживав за різними конспіративними адресами, "проводив заходи в інтересах "Правого сектора", поширюючи його ідеологічні та агітаційно-пропагандистські матеріали".

Ігор Пирожок

Ігор Пирожок

Під час обшуків у нього вилучили літературу, символіку, спорядження "ПС" та "інші матеріальні докази причетності до діяльності цієї організації".

Новини
У Москві знайшли мертвим генерала ФСБ

ФСБ порушила кримінальну справу за статтею "Організація діяльності екстремістської організації", підозрюваного помістили під варту.

За даними СБУ, Пирожок у Росії відомий як неонацист, засновник російської фашистської організації "Легіон Вервольф". Був двічі судимий на території Російської Федерації: за спробу підірвати спорткомплекс "Олімпійський" під час єврейського фестивалю і за зберігання наркотиків.

Крім цього, він отримав вирок і в Україні — за виготовлення, збут і розповсюдження порновідеопродукції за участю неповнолітніх хлопчиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист злив схему затримання українців правоохоронними органами РФ.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
29
Коментарі
12
24
Смішно
31
Цікаво
1
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Тузики мокшанские зачесались-заскулили.день-два и будет ясно кто этот пирожок.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Компасов Джип
Компасов Джип
Джонсон Саймон Ф., Да и так ясно - был педофил будет пидаром!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Livesey David
Livesey David
Странный вы народ, хахлы, как собаки-жучки, не фамилии у вас, а кликухи поганые: гриб, пирожок, берёза...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Борисс Робот
Борисс Робот
Livesey David, так он кацап... по укр. Пиріг-пиріжок-пиріжечок... а Пирожок, это как Артур Пирожков...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
задержан член правого сектора? осталось задержать мозг пс.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Зееленфройнд Викентий, ты чё, откуда у ПС мозги?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки