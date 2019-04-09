У Росії затримали члена "Правого сектора": всі подробиці. Відео

У Московському регіоні правоохоронці затримали члена "Правого сектора" Ігоря Пирожка.

За даними ФСБ, він очолював загін "ПС", який займався "партизанською війною", передають "РИА Новости".

"На території Московського регіону затриманий громадянин України Пирожок І. М., активний учасник "Правого сектора"... У 2014 році на території України він вступив до складу "Правого сектора" під псевдонімом Роман Чирка, де створив загін "Хорти", призначений для ведення партизанської війни проти РФ", — йдеться в повідомленні.

Спецслужба стверджує, що Пирожок приїхав на територію Московського регіону в січні 2018 року, проживав за різними конспіративними адресами, "проводив заходи в інтересах "Правого сектора", поширюючи його ідеологічні та агітаційно-пропагандистські матеріали".

Ігор Пирожок

Під час обшуків у нього вилучили літературу, символіку, спорядження "ПС" та "інші матеріальні докази причетності до діяльності цієї організації".

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ФСБ порушила кримінальну справу за статтею "Організація діяльності екстремістської організації", підозрюваного помістили під варту.

За даними СБУ, Пирожок у Росії відомий як неонацист, засновник російської фашистської організації "Легіон Вервольф". Був двічі судимий на території Російської Федерації: за спробу підірвати спорткомплекс "Олімпійський" під час єврейського фестивалю і за зберігання наркотиків.

Крім цього, він отримав вирок і в Україні — за виготовлення, збут і розповсюдження порновідеопродукції за участю неповнолітніх хлопчиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист злив схему затримання українців правоохоронними органами РФ.

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