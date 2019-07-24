У Росії затримали судно з українцями на борту: що відомо

У порту міста Єйськ на Кубані (Росія) затримали судно під прапором Молдови, на борту якого перебували 14 громадян України.

Про це повідомила інспектор Міжнародної федерації транспортних робітників (ITF) у Росії Ольга Ананьїна, пише ТАСС. Трьох українців 23 липня відпустили, інші ж змушені залишатися в РФ.

"Українське судно, український екіпаж. На борту перебувають 14 членів екіпажу, всі вони громадяни України", – розповіла вона, додавши, що питання відправки додому 11 моряків поки не вирішене.

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Судно Lizori ТАСС

За даними Російського професійного союзу моряків, судно Lizori було затримане через незадовільний технічний стан та невиплати екіпажу зарплат. За розрахунками Міжнародної федерації транспортних робітників, сума заборгованості становила $11,23 тис.

Голова міської організації Російської профспілки моряків Микола Кенебас уточнив, що питання заборгованості було зняте і моряки не мають ніяких претензій, проте судно зможуть відпустити лише тоді, коли будуть виправлені всі неполадки.

Відзначається, що корабель належить компанії DonbassTransitService Ltd (ТОВ "Донбасстранзитсервіс"), проте на борту розміщений список співробітників і інших фірм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Північній Кореї затримали судно з рибалками з Росії за порушення кордону.

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