У Росії затримали ще одного українця

У Росії в черговий раз затримали громадянина України.

Йому інкримінують контрабанду запчастин до військової техніки, розповів адвокат Ігор Чудовський в ефірі Громадського радіо.

"31 травня в місті Москва затримано громадянина України, йому інкримінується контрабанда в Україну запчастин до військової техніки. Але затриманий він не під час проходження кордону ... Хоча контрабанда зазвичай кваліфікується тільки на кордоні", - розповів адвокат.

Він підкреслив, що разом з колегами планує поїздку в Москву. Крім того, адвокат буде звертатися в посольство України в Росії, щоб допомогти незаконно затриманому.

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