У Росії з колонії загадково зник український політв'язень

У Росії з колонії загального режиму зник український політв'язень Володимир Балух, засуджений за нібито незаконне зберігання зброї в своєму будинку в Криму.

Місцезнаходження українця невідомо навіть його адвокату, Дмитру Дінзе. Раніше він перебував у колонії в місті Торжок Тверської області. За попередньою інформацією, Балух міг бути етапований до Москви, повідомив його правозахисник в Facebook.

"У СІЗО 2 Бутирка Балуха В.Г. немає. Продовжуємо пошуки, не все так просто. Є тільки неперевірена і непідтверджена інформація, що він виїхав до Москви", – написав Дмитро Дінзе.

Володимир Балух Крим Реалії

Він підкреслив, що етапування в'язнів завжди ретельно замовчується, тому зрозуміти місцезнаходження людини неможливо, поки вона сама не вийде на зв'язок або її не знайдуть адвокати.

Володимир Балух був затриманий в 2016 році, до цього був переслідуваний окупаційною владою за вивішений біля будинку український прапор і зміну таблички з назвою вулиці на Героїв Небесної сотні.

Як писав OBOZREVATEL, у червні Балух оголосив нову голодовку в російській колонії. До цього він скаржився на сильний холод в своїй камері – температура становила всього +17 градусів.

За словами адвоката політв'язня, Балух оголосив голодування в знак протесту порушення його права на зустріч з консулом України.

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