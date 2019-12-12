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12 грудня • оновлено в 15:48
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/ Розслідування

"Немає підстав": у Росії відмовили Нідерландам у видачі Цемаха

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Російська Федерація не має наміру видавати Нідерландам ключового свідка у справі МН17, терориста "ДНР" Володимира Цемаха, оскільки не бачить для цього підстав.

Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу 12 грудня. Скандальна дипломатка наголосила, що генпрокуратура її країни повідомила про свою позицію прокуратуру Нідерландів.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

ВВС

За словами Захарової, наказ про арешт Цемаха був відданий усно, а його документальне оформлення провели тільки після зустрічного запиту російської сторони заднім числом. Крім того, дипломатка країни-агресора заявила, що їй невідомо про наказ із приводу розшуку військового злочинця, а також внесення його даних у базу Інтерполу.

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"Якби російська влада повірила запиту прокурора Нідерландів, то порушила б статтю 5 Європейської конвенції захисту прав людини та основних свобод", – уїдливо резюмувала Захарова.

Марія Захарова

Марія Захарова

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особи
Володимир Цемах Марія Захарова
Місце
Росія
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фил филька
фил филька
упоротые у вас были основания отпускать цемаха? были - раз отпустили)) а у россии нет оснований его отпускать. вот и различие между нами: орать и ничего не делать против не орать а заниматься делом)
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А чего бы голландцам не допросить украинского диспетчера, который повёл самолёт через участок с боевыми действиями? А? Шо?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Шапиро Женька, ну да, они просто работают по сценарию из США))
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Pyankovsky Alexey:"А чего бы голландцам не допросить украинского диспетчера?" Может быть потому, что они там на загнив пр ющем Западе допрашивали только подозреваемых ИМИ, а не руководствуются "обьективными" советами россиян :)
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