"Немає підстав": у Росії відмовили Нідерландам у видачі Цемаха

Російська Федерація не має наміру видавати Нідерландам ключового свідка у справі МН17, терориста "ДНР" Володимира Цемаха, оскільки не бачить для цього підстав.
Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу 12 грудня. Скандальна дипломатка наголосила, що генпрокуратура її країни повідомила про свою позицію прокуратуру Нідерландів.
Володимир Цемах
ВВС
За словами Захарової, наказ про арешт Цемаха був відданий усно, а його документальне оформлення провели тільки після зустрічного запиту російської сторони заднім числом. Крім того, дипломатка країни-агресора заявила, що їй невідомо про наказ із приводу розшуку військового злочинця, а також внесення його даних у базу Інтерполу.
"Якби російська влада повірила запиту прокурора Нідерландів, то порушила б статтю 5 Європейської конвенції захисту прав людини та основних свобод", – уїдливо резюмувала Захарова.
Марія Захарова
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доправлений до Києва Цемах був заарештований рішенням суду.
У мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", із якої збили лайнер.
3 вересня Київська апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
Водночас слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, зазначивши, що вони їдуть додому.
Статус Цемаха у справі про катастрофу МН17 змінили зі свідка на підозрюваного.
Нідерланди звернулися до Росії з проханням розшукати Цемаха.
Пізніше Цемах розповів у інтерв'ю колишньому головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському про "викрадення" і катастрофу МН17.
Прокуратура Нідерландів заявила, що вимагала від Російської Федерації заарештувати Цемаха і попереджала про загрозу втечі злочинця. Однак Москва проігнорувала це.
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