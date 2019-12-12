"Немає підстав": у Росії відмовили Нідерландам у видачі Цемаха

Російська Федерація не має наміру видавати Нідерландам ключового свідка у справі МН17, терориста "ДНР" Володимира Цемаха, оскільки не бачить для цього підстав.

Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу 12 грудня. Скандальна дипломатка наголосила, що генпрокуратура її країни повідомила про свою позицію прокуратуру Нідерландів.

Володимир Цемах ВВС

За словами Захарової, наказ про арешт Цемаха був відданий усно, а його документальне оформлення провели тільки після зустрічного запиту російської сторони заднім числом. Крім того, дипломатка країни-агресора заявила, що їй невідомо про наказ із приводу розшуку військового злочинця, а також внесення його даних у базу Інтерполу.

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"Якби російська влада повірила запиту прокурора Нідерландів, то порушила б статтю 5 Європейської конвенції захисту прав людини та основних свобод", – уїдливо резюмувала Захарова.

Марія Захарова Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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