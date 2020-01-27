У Росії ухвалили несподіване рішення щодо суду над українськими моряками

У Росії вирішили призупинити попереднє слідство у справі військових українських моряків, яких у вересні 2019 року звільнили з полону.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook адвокат військовослужбовців Микола Полозов. За його словами, про таке рішення повідомив 27 січня слідчий Слідчого управління ФСБ Росії.

"Підстави й мотиви ухваленого процесуального рішення будуть відомі після отримання захистом копії постанови слідства", – зазначив правозахисник.

Українські моряки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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