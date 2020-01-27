У Росії ухвалили несподіване рішення щодо суду над українськими моряками

У Росії вирішили призупинити попереднє слідство у справі військових українських моряків, яких у вересні 2019 року звільнили з полону.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook адвокат військовослужбовців Микола Полозов. За його словами, про таке рішення повідомив 27 січня слідчий Слідчого управління ФСБ Росії.
"Підстави й мотиви ухваленого процесуального рішення будуть відомі після отримання захистом копії постанови слідства", – зазначив правозахисник.
Українські моряки
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 вересня 2019 року відбувся обмін ув'язненими між Росією і Україною.
З російського полону в Україну повернулися 35 осіб. Серед них – 24 українські моряки, захоплені в листопаді 2018 року в Керченській протоці.
У листопаді ФСБ РФ продовжила термін попереднього розслідування у справі українських військових моряків на два місяці, а також заявила про наявність свідка.
Полозов побоювався, що Росія може оголосити в розшук звільнених із полону українських моряків.
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