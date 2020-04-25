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25 квітня • оновлено в 15:56
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У Росії оцінили міць смертоносної української зброї "Вільха-М": з'явилося яскраве відео з випробувань

6.2т
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У мережі з'явилося видовищне відео випробувань новітньої української ракети "Вільха-М", на яке одразу відреагували російський пропагандисти.

Роликом поділився на офіційній сторінці у Facebook Генеральний штаб ЗСУ, зазначивши, що кадри були зняті на державному випробувальному полігоні в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Влучання точно в ціль з першого пуску. Відео випробування високоточного 300 мм реактивного боєприпасу "Вільха-М" – сам пуск і влучання в ціль. За активної участі фахівців ЗСУ триває послідовна реалізація української ракетної програми", – сказано в підписі до відео.

"Вільха-М"

"Вільха-М"

Скріншот відео

Яскраві кадри з потужною українською зброєю не залишилися без уваги ЗМІ країни-агресорки. Так, на сайті LENTA.RU вийшла новина із заголовком "Українська зброя, що "випалює російські війська", влучила в ціль". Також про успішні випробування "Вільхи-М" написав російський ресурс Regnum.

Реакція росЗМІ на випробування "Вільхи-М"

Реакція росЗМІ на випробування "Вільхи-М"

Скріншот сторінки

Реакція росЗМІ на випробування "Вільхи-М"

Реакція росЗМІ на випробування "Вільхи-М"

Скріншот сторінки

Нагадаємо, "Вільха-М" – це проєкт створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкнутим циклом.

В ціль – з першого пуску: в Росії оцінили міць смертоносної української зброї "Вільха-М"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
Вільха Генеральний штаб ЗСУ
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
У вisloyxих неописуемый восторг. Пару СМИ "небратьев" обратили на их потуги внимание. Кстати, лента такая же помойка, как этот ресурс, для разжигания. Не просто так она такой заголовок написала. На ленте и здесь одни и теже авторы пишут тексты и заголовки. Это по стилистике написания отчётливо видно.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
кацабы встрепенулись...искандеры приуныли...калибры задумались...буревестник поскрёб по бумаге...))))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Вы вот хоть раз смотрели военный парад в Латвии? Думаю, нет. В параде участвуют несколько бронетранспартеров, квадрациклы и ещё на прицепах везут резиновые лодки. В поскольку день независимости у нас 18 ноября, то ввиду нависшего, свинцового неба, а часто и дождя, ветра, дубака и голых деревьев вид у "парада" совсем жалкий. Представляете, если бы после сего действа латышская пресса писала бы "военный парад в Риге вызвал панику в Кремле" или "российские военные оценили мощь латвийской армии"... Украинцы, у вас примерно такая же ситуация
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