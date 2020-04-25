В ціль – з першого пуску: в Росії оцінили міць смертоносної української зброї "Вільха-М"

У мережі з'явилося видовищне відео випробувань новітньої української ракети "Вільха-М", на яке одразу відреагували російський пропагандисти.

Роликом поділився на офіційній сторінці у Facebook Генеральний штаб ЗСУ, зазначивши, що кадри були зняті на державному випробувальному полігоні в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Влучання точно в ціль з першого пуску. Відео випробування високоточного 300 мм реактивного боєприпасу "Вільха-М" – сам пуск і влучання в ціль. За активної участі фахівців ЗСУ триває послідовна реалізація української ракетної програми", – сказано в підписі до відео.

"Вільха-М" Скріншот відео

Яскраві кадри з потужною українською зброєю не залишилися без уваги ЗМІ країни-агресорки. Так, на сайті LENTA.RU вийшла новина із заголовком "Українська зброя, що "випалює російські війська", влучила в ціль". Також про успішні випробування "Вільхи-М" написав російський ресурс Regnum.

Реакція росЗМІ на випробування "Вільхи-М" Скріншот сторінки

Реакція росЗМІ на випробування "Вільхи-М" Скріншот сторінки

Нагадаємо, "Вільха-М" – це проєкт створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкнутим циклом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в мережі оприлюднили відео випробувань ракети "Вільха-М", зняте з висоти пташиного польоту. Стрільби проходили під особистим керівництвом генерального конструктора ДККБ "Луч" Олега Коростельова і його колег.

В РНБО запевнили, що і "Вільха-М", і "Нептун" своєчасно надійдуть на озброєння ЗСУ.

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