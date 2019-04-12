У Росії оголосили у розшук екс-міністра оборони України Гриценка

У Росії Слідчий комітет оголосив у розшук колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка.

Як повідомляє ТАСС, його звинувачують у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Росії. Слідчий комітет РФ просить Басманний суд Москви обрати заочний арешт для Гриценка.

"До Басманного суду Москви надійшло клопотання слідчих органів про обрання щодо А. Гриценка заочного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Він оголошений у міжнародний розшук", — заявила прес-секретар суду Юнона Царьова.

За її словами, Гриценко заочно висунуто обвинувачення за двома епізодами ч. 205.2 КК РФ ("Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності у мережі інтернет").

За даними СК, Гриценко у 2014 році в ході прямої трансляції телерадіокомпанії "Студія 1+1" виступив із публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території РФ шляхом підриву залізничних поїздів.

Другий епізод, пояснили раніше в СК, пов'язаний із його закликами в ефірі телеканалу "112 Україна" 2 липня 2017 року до здійснення терористичної діяльності на території Москви і Таганрога.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко розповів, що президент Росії Володимир Путін розуміє лише мову сили, тому Україні треба діяти за прикладом Ізраїлю.

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