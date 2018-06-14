В Росії інваліду влаштували проблеми через біженців з Донбасу

Інвалід першої групи Тетяна Самсонова з російського села Шутовка під Смоленськом домагається компенсації шкоди здоров'ю, заподіяної кримінальною справою, порушеною проти неї через допомоги біженцям з Донбасу.

У 2016 році вона вписала до себе сім'ю переселенців, щоб ті змогли отримати в Росії легальний статус. Поліція звинуватила майже обездвиженного інваліда в оформленні фіктивної прописки, пише "РИА Новости".

Прокурор зажадав оштрафувати на 100 тисяч рублів. Рік тяжби похитнув її здоров'я, але суд в результаті погодився з тим, що вона допомогла біженцям на законних підставах.

Тетяна Самсонова Швидкі новини Смоленська

У 2014 році на одному з творчих заходів Тетяна познайомилася з родиною Горощенків, біженцями з Донбасу, які жили у її подруги.

"Коли почали спілкуватися, дружити, ми з сином запропонували перебратися до мене: разом веселіше. Костя змушений постійно перебувати зі мною, а так хоч якась підтримка", - розповіла Тетяна.

Коли Горощенкам стала потрібна прописка, щоб отримати в Росії легальний статус, Самсонова тимчасово зареєструвала у себе сім'ю з п'яти осіб: чоловік з дружиною, двоє дітей і дідусь. Реєстрація біженців з України була оформлена офіційно в місцевому підрозділі міграційної служби.

Однак в кінці січня 2017 го, проти Тетяни порушили кримінальну справу за статтею 322 КК. Згідно з обвинувальним висновком, Самсонова "вирішила зробити фіктивну реєстрацію іноземних громадян, переслідуючи особисті інтереси". У той же час, в тексті того ж висновку зазначено, що вона "уклала договір безоплатного користування житловим приміщенням".

Судовий розгляд викликав резонанс в ЗМІ. Через хворобу Тетяни засідання неодноразово переносили. В результаті суд погодився з доводами захисту, зазначивши, що вина Самсонової не доведена. Інваліда повністю виправдали.

Смоленська народна газета

Однак жінка не зупинилася на цьому і запросила компенсацію моральної шкоди, заподіяної їй кримінальним переслідуванням. Свої страждання вона оцінила в один мільйон рублів.

"Компенсація потрібна. Вона нервувала, не спала ночами. Скільки витратили сил і грошей на лікування. І її хвороба почала прогресувати, що зафіксовано медиками. Сама Тетяна ніколи на здоров'я не скаржиться, але заперечувати очевидне безглуздо: навіть підсумкове засідання провели у неї вдома, тому що вона хворіє", - пояснив Сергій Горощенко.

Зазначається, що прокуратура наполягає на зниженні суми компенсації, УМВС та казначейство - на відмову в компенсації і надання доказів того, що інваліду дійсно була заподіяна шкода.

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