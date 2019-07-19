У Рівному згоріло авто з агітацією за кандидата в нардепи

У ніч на 19 липня в Рівному загорілося авто, обклеєне агітаційними матеріалами кандидата в народні депутати від ВО "Свобода" на 152 виборчому окрузі.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, не називаючи імені власника авто. Відомо, що кандидатом від "Свободи" на 152 окрузі є екснардеп Олег Осуховський.

Зазначається, що о 03:10 рятувальники ліквідували пожежу по вулиці Петлюри, 1. Жертв і постраждалих немає.

У Рівному згоріло авто Ілюстративне фото

У результаті вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля.

Осуховський же ніде не прокоментував цей інцидент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу повеселив інцидент, який трапився у Харкові з представником штабу кандидата від партії "Слуги народу" на 173-му окрузі Олександром Ситником.

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