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У Рівному п'яний водій влаштував смертельну ДТП: опубліковані фото і відео

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У суботу, 27 липня, в Рівному 23-річний водій у стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП, у результаті чого загинув один із пасажирів, ще троє були травмовані.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Рівненській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що аварія трапилася близько 20:00 на вулиці Київська. За даними правоохоронців, водій Mercedes-Benz 308 не впорався з керуванням і, виїхавши за проїжджу частину, влетів в електроопору.

У результаті ДТП 33-річний житель села Постійне Костопільського району, який перебував на передньому пасажирському сидінні, від отриманих травм загинув на місці.

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ДТП у Рівному

ДТП у Рівному

Прес-служба Нацполіціі

ДТП у Рівному

ДТП у Рівному

Прес-служба Нацполіціі

Крім того, травми отримали ще троє пасажирів, які перебували у вантажному відділенні мікроавтобуса.

У рідного брата загиблого, 33-річного жителя міста Рівне, медики діагностували неповний травматичний відрив вушної раковини, у 33-річного жителя села Великий Олексин Рівненського району – перелом ліктьової кістки і нижньої щелепи, у 34-річного жителя Рівного – закриту травму грудної клітини та забій тулуба. Всі троє госпіталізовані в Рівненську центральну міську лікарню.

Примітно, що водій авто відразу після зіткнення зник. Його розшукали патрульні поліцейські спільно з Нацгвардією.

ДТП у Рівному

ДТП у Рівному

Прес-служба Нацполіціі

ДТП у Рівному

ДТП у Рівному

Прес-служба Нацполіціі

Як з'ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння – алкотестер показав 1,4 проміле. Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) було відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на трасі Одеса – Рені поблизу села Удобне трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинули четверо, серед них – дитина.

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Місце
Україна Рівне
Тег
ДТП
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Сало Уронили
Сало Уронили
у смэрэковых-как всегда :все хуево
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Пора не слушать кто из бадер захватывал наших людей, а полностью уничтожить это насранное)))
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