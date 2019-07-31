У річці Прикарпаття помітили величезну статую "Божої Матері": з'явилося відео

У мережі з'явилося відео невідомої статуї, яка стояла у воді посеред річки Лімниця на Івано-Франківщині.

Так, на своїй сторінці у Facebook 31 липня місцевий житель Олег Ярема опублікував ролик, показавши, як із потоку води видніються голова та плечі сірої статуї жінки. Кадри були зняті в селі Добровляни Калуського району.

Він заявив, що це скульптура Божої Матері, однак, насправді, як пише mi100.info, це Берегиня, символ життя і родючості, в східнослов'янській язичницькій міфології – богиня пагорбів, річкових узбереж.

Скрін відео

Скрін відео

Раніше вона стояла біля школи в Добровлянах. Пізніше, коли вже була в жахливому стані (скульптурі 50-60 років), її вирішили викинути на смітник.

Після сильних повеней статую винесло в річку, і спочатку вона просто лежала у воді. Однак, хтось її підняв і зафіксував камінням вертикально посеред потоку.

Журналісти додали, що зараз Берегиню винесли та встановили на березі річки Лімниця (неподалік "Хижі").

mi100.info

mi100.info

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мексиканському місті Акапулько статуя Христа вчетверте за рік "заплакала кров'ю", що налякало місцевих жителів.

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