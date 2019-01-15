У пошуках правди: стало відомо про несподіваний прорив у справі Зайцевої

Експертів, які не змогли визначити стан Олени Зайцевої в момент смертельної ДТП в Харкові, викликають до суду.

На допиті експертів, які проводили додаткову судово-медичну експертизу у справі Зайцевої, наполягала представник потерпілих Лариса Матвєєва, повідомляє MediaPort.

Вона нагадала, що судово-медичні експерти не змогли дати відповіді на питання, чи перебувала обвинувачена Олена Зайцева в момент ДТП у стані сп'яніння, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.

За словами Матвєєвої, двоє фахівців, які проводили експертизу, є судово-медичними експертами Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз Управління охорони здоров'я ХОДА, ще один учасник дослідження, за її словами, не є атестованим судовим експертом і, згідно з висновком експертів, працює у Харківській міській лікарні №2.

Матвєєва вважає за необхідне допитати експертів щодо:

наявності в експертів спеціальних знань та кваліфікації з досліджуваних питань, дотичних до предмета експертизи, а саме встановлення стану особи, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів;

використання методик та теоретичних розробок, що унеможливлюють визначення самого факту, так і ступеню сп’яніння будь-якого генезу без кількісного вмісту речовини;

наукового обґрунтування та методів, за допомогою яких експерти дійшли зазначеного висновку;

застосовності та правильності застосування принципів та методів до фактів кримінального провадження.

Обвинувачення не заперечувало проти задоволення клопотання представниці потерпілих. Захисники Зайцевої просили про оголошення перерви для більш ретельного вивчення клопотання. Проте суддя Віктор Попрас у перерві відмовив і на місці задовольнив клопотання. Наступне засідання призначене на 22 січня.

Олена Зайцева місто Х

Як писав OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вул. Сумській у Харкові авто Зайцевої та Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро осіб.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкості, однак експертиза засвідчила, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

У січні 2019-го стало відомо, що у Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій.

Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не долучати результати експертизи у Дніпрі до справи.

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