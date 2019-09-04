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4 вересня • оновлено в 09:00
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/ Розслідування

У Полтаві збоченець напав на дитину: прикмети педофіла

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У Подільському районі Полтави педофіл напав на 11-річну дівчинку і намагався її згвалтувати.

Про це повідомив начальник відділу комунікації ГУ НП в області Юрій Сулаєв на своїй сторінці в Facebook. Він оприлюднив прикмети збоченця.

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"Вік близько 25-30 років. Середньої статури. Худорлявої статури. Зріст приблизно 175 см. Волосся темне коротке. Над правою бровою і на лівій щоці садна. На правому передпліччі має татуювання. Був одягнений у чорні шорти з білими вертикальними смугами з боків і чорну футболку з білим написом англійськими літерами", – розповів Сулаєв.

Всіх, хто помітить чоловіка з зазначеними прикметами, попросили звертатися негайно в поліцію.

У Полтаві педофіл напав на дитину

У Полтаві педофіл напав на дитину

vistanews.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Полтавщині згвалтування 6-річної першокласниці в Світлогірському почало обростати моторошними подробицями.

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Місце
Україна Полтава
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филипп филипыч
филипп филипыч
щас местные упоротые объяснят что приметы не те))
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