У Полтаві 18-річна дівчина застрелила інструктора в тирі

У п'ятницю, 7 лютого, в Полтаві в міському тирі 18-річна дівчина смертельно поранила 64-річного інструктора.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НПУ області, зазначаючи, що вбивство трапилося приблизно о 13:00 в тирі на вулиці Пилипа Орлика (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Під час роботи на місці події поліція встановила, що смертельні поранення працівникові тиру завдала 18-річна відвідувачка, яка проживає в Дніпрі.

Вбивство в тирі Полтави Ілюстрація

Наразі за фактом умисного вбивства полтавця розпочато досудове розслідування. Підозрювана затримана, її дії за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України кваліфіковані як умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Далі обставини й мотиви цього злочину встановлюватиме слідство.

Тир, де вбили інструктора

Видання "Полтавщина" пише, що дівчина зайшла в приміщення тиру та двічі вистрелила в інструктора з пістолета Марголіна. Одна куля влучила йому в голову.

"Дівчина приїхала із Дніпра в Полтаву до хлопця, з яким познайомилася через інтернет. Жила в Полтаві з ним півтора місяці, потім вони посварилися. Пішла в тир постріляти. Кілька разів повправлялася, а потім почала стріляти в інструктора. Хотіла поранити й другого інструктора, але її змогли зупинити й відібрали зброю", – повідомив глава відділу поліції Сергій Бейгул.

Вбивство в тирі

Мотиви скоєння злочину дівчини невідомі. Зараз її допитує поліція.

"Вона там була не вперше, раніше приходила постріляти", – додав поліцейський Юрій Сулаєв.

Видання зазначає, що, за їхньою інформацією, мати зловмисниці перебуває на лікуванні в психіатричній лікарні.

Тир у Полтаві

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Полтаві чоловік вистрелив охоронцеві в голову через зауваження про туалет.

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