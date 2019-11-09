У Польщі за запитом Росії в суботу, 9 листопада, був затриманий співробітник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ветеран війни на Донбасі Ігор Мазур ("Тополя").

Це сталося на прикордонному пункті Дорогуськ, повідомила омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці у Facebook.

"За наявною інформацією, до нього не допускають українського консула і не надають адвоката", – написала вона. Незабаром консул України в Любліні Юрій Кучерявий у коментарі "РБК-Україна" повідомив, що співробітник відомства зустрівся із затриманим.

"Він був на перетині кордону. Надав необхідні роз'яснення", – зазначив дипломат.

Ігор Мазур (позивний "Тополя") facebook.com/ProMovu1

Денисова уточнила, 11 листопада в місті Хелм буде вирішуватися питання про взяття Мазура під варту з метою екстрадиції в Росію.

Чоловік їхав до Польщі на запрошення віцеспікерки польського Сейму Беати Мазурек.

Відомо, що затримання відбулося у відповідь на запит Слідчого комітету РФ в Інтерпол про міжнародний розшук ветерана, лідерів УНА-УНСО та членів інших політичних партій за звинуваченням в участі в боях на площі "Мінутка" в Чечні.

У Facebook-співтоваристві "Про мову" відзначили, що у зв'язку із затриманням українця активісти о 19:00 планують вийти на акцію під посольство Польщі.

Ігор Мазур воював як доброволець на Донбасі. Він також є заступником голови УНА-УНСО ("Українська національна асамблея – Українська націоналістична самооборона") – української політичної партії націоналістичного спрямування.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на контрольному пункті "Чаплинка" адміністративного кордону між материковою частиною України й анексованим Кримом російські окупанти затримали легендарну 82-річну кримську татарку Айше Сеітмуратову.

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