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9 листопада • оновлено в 17:42
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/ Розслідування

Екстрадують до РФ? У Польщі затримали одного з лідерів УНА-УНСО

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У Польщі за запитом Росії в суботу, 9 листопада, був затриманий співробітник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ветеран війни на Донбасі Ігор Мазур ("Тополя").

Це сталося на прикордонному пункті Дорогуськ, повідомила омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці у Facebook.

"За наявною інформацією, до нього не допускають українського консула і не надають адвоката", – написала вона. Незабаром консул України в Любліні Юрій Кучерявий у коментарі "РБК-Україна" повідомив, що співробітник відомства зустрівся із затриманим.

"Він був на перетині кордону. Надав необхідні роз'яснення", – зазначив дипломат.

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Ігор Мазур (позивний "Тополя")

Ігор Мазур (позивний "Тополя")

facebook.com/ProMovu1

Денисова уточнила, 11 листопада в місті Хелм буде вирішуватися питання про взяття Мазура під варту з метою екстрадиції в Росію.

Чоловік їхав до Польщі на запрошення віцеспікерки польського Сейму Беати Мазурек.

Відомо, що затримання відбулося у відповідь на запит Слідчого комітету РФ в Інтерпол про міжнародний розшук ветерана, лідерів УНА-УНСО та членів інших політичних партій за звинуваченням в участі в боях на площі "Мінутка" в Чечні.

У Facebook-співтоваристві "Про мову" відзначили, що у зв'язку із затриманням українця активісти о 19:00 планують вийти на акцію під посольство Польщі.

Ігор Мазур воював як доброволець на Донбасі. Він також є заступником голови УНА-УНСО ("Українська національна асамблея – Українська націоналістична самооборона") – української політичної партії націоналістичного спрямування.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на контрольному пункті "Чаплинка" адміністративного кордону між материковою частиною України й анексованим Кримом російські окупанти затримали легендарну 82-річну кримську татарку Айше Сеітмуратову.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Людмила Денисова
Місце
Польща
Теги
Ветерани війни на Донбасі затримання
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Федоров Федор
Федоров Федор
".....лидеров УНА-УНСО и членов других политических партий по обвинению в участии в боях на площади "Минутка" в Чечне.".....И вислоухие после этого жалуются на т.н "ихтамнетов" и воют "а на за що"?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Зачем это дерьмо в России? Экстрадируйте в ДHP! Там знают что с такими делать)
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Serov Oleg
Serov Oleg
за жабры, и в матросскую тишину...
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