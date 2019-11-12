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12 листопада • оновлено в 20:46
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/ Розслідування

Знайшли в холодильній камері: в Польщі загадково загинули українські заробітчани

1.2т
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У Польщі на яблучній плантації в Садковіці (Лодзьке воєводство) знайдені мертвими двоє заробітчан з України.

Тіла 28-річного Ігоря та 46-річного Івана виявили на складі в анаеробній (холодильній) камері для зберігання яблук, у якій не було кисню, повідомив TVN 24.

Представниця поліції Агата Кравчик уточнила, що черговий офіцер отримав повідомлення про інцидент у неділю, 10 листопада, від власника сховища, який і знайшов тіла чоловіків.

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Вони проживали на території господарства. Поки не встановлено, за яких обставин чоловіки опинилися в камері, наповненій азотом, оскільки вони повинні були знати, що увійти в неї – означає піддати себе смертельній небезпеці.

Фото з місця НП

Фото з місця НП

RMF24.pl

Правоохоронці оглянули місце події, допитали свідків і повідомили посольство України. Розслідування у цій справі веде районна прокуратура міста Рави Мазовецької.

Відзначається, що двері в приміщення ніхто не чіпав, однак вікно туди було відкрите. Під час огляду приміщення у загиблих виявили контейнер, із яким, імовірно, вони прийшли по яблука. Також в українців поліція виявила відкриті пляшки з алкоголем.

Як писав OBOZREVATEL, раніше українського актора Юрія Марка, який працював у піцерії в Польщі, жорстоко побив власник закладу.

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Місце
Польща
Теги
заробітчани Ukrajinci v Polsku смерть
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Нажрались как свиньи, стало жарко, решили охладиться. Результат налицо.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Пить надо меньше, надо меньше пить!" (с) "Также у украинцев полиция обнаружила открытые бутылки с алкоголем".
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Andria Viktor
Andria Viktor
Не повезло,деньги поляков вышли боком,такое бывает.
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