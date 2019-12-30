У Польщі за запитом РФ затримано 7 українців: деталі

Із 2016 до 2019 року на території Польщі були затримані 19 громадян України, яких розшукували через систему Інтерполу для подальшої екстрадиції в Росію.

Про це пише "Громандське радіо" з посиланням на МЗС України. Зазначено, що зараз за запитом РФ у Польщі заарештовано семеро українців. Ще троє громадян України не мають права залишати територію країни за рішенням суду.

У МЗС України підкреслили, що видача чотирьох громадян російській стороні була неможливою, однак причину цього не назвали. Також нічого не відомо про місцезнаходження ще п'ятьох затриманих.

Як повідомили в міністерстві, підстави для затримання українців, в основному, були пов'язані з правопорушеннями, серед яких торгівля зброєю, контрабанда наркотиків і розбійний напад.

"З одного боку Польща каже: "Ми виконуємо взяті на себе міжнародні зобов'язання, в тому числі – перед Росією". А з іншого – "Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти Росії".

Щоб знайти вихід із ситуації, потрібно прийняти політичне рішення: ви все-таки підтримуєте Україну або виконуєте міжнародні зобов'язання", – раніше заявляв представник уповноваженого з прав людини Андрій Мамалига. Він вказував на те, що йдеться, зокрема, про затримання у Польщі добровольців і учасників АТО.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше польські прикордонники затримали громадянина України за подвійне вбивство в Чехії.

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