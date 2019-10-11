Душив і зламав ніс: у Польщі роботодавець жорстоко побив українського актора

Українського актора Юрія Марка, який працював у піцерії в Польщі, жорстоко побив власник закладу.

Інцидент стався 10 жовтня. Про це потерпілий повідомив на своїй сторінці у Facebook, показавши фото понівеченого обличчя.

Як розповів чоловік, у нього зламаний ніс, а на шиї залишилися сліди, оскільки поляк його душив.

Юрій Марк facebook.com/shootingstarco

Українець розповів, що більше 20 років грав у театрі, брав участь у Революції Гідності в 2014-му. Три роки тому через скрутне фінансове становище поїхав до Польщі на заробітки.

"Керівник локації в день звільнення за угодою сторін ще три тижні тому не виплатив розрахунок і сказав прийти о 22:00 за грошима.

З огляду на те, що я іноземець, намагався мене обдурити на гроші, а коли зрозумів, що не вийде, почав погрожувати і душити. Це змусило мене викликати поліцію. До приїзду поліції керівник піцерії усіма способами провокував мене, але, не стримавшись, завдав удару в обличчя", – розповів Марк про конфлікт.

Юрій Марк facebook.com/shootingstarco

Заробітчанин також поскаржився на поліцейських, які "не хотіли бачити обличчя в крові і не переглянули записи відеокамер". Водночас, правоохоронці викликали на місце інциденту швидку.

"Переконаний, що якби я себе захищав і був би хоч один синець на керівнику піцерії, я б уже сьогодні був депортований", – написав Марк.

Юрій Марк facebook.com/shootingstarco

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно польські прикордонники на пункті пропуску в Медиці (Підкарпатське воєводство) затримали 32-річного громадянина України, якого 14 років розшукували в 190 країнах так званим червоним повідомленням Інтерполу за вбивство.

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