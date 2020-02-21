Жінка, яка постраждала від НП у потязі Київ – Бердянськ, коли на неї обвалилася верхня полиця разом із пасажиром, отримала перелом хребта та найближчі декілька місяців змушена буде провести в лікарні.

В "Укрзалізниці" хоча й оголосили про внутрішнє розслідування інциденту, однак у пресслужбі відомства заявили, що у всьому винен саме пасажир зверху, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Постраждала ж 60-річна Наталія Манько через тяжку травму уже п’ятий день прикута до лікарняного ліжка. Вона згадує, що тієї нещасливої години вже збиралася відпочивати, коли на неї впало верхнє "ліжко" у вагоні.

"Укрзалізниця" в НП із полицею у поїзді Київ – Бердянськ звинувачує пасажира

"Я сиджу, нахилилася покласти взуття. А полиця саме тоді розвернулася й вдарила мене по спині. До ранку я вже рухатися не могла", – пригадує Наталія.

За її словами, до медзакладу їй допомогли дістатися друзі. Лікарі стверджують, що пенсіонерка проведе в госпіталізації щонайменше декілька місяців. Втім, цілком одужати однаково не зможе: біль у скаліченому хребті, найімовірніше, вона відчуватиме впродовж усього життя.

У поїзді "Укрзалізниці" на пенсіонерку впала полиця з 80-кілограмовим пасажиром

"Якби її сильніше зігнула ця полиця, то постраждав би спинний мозок. Людина могла б залишитися паралізованою", – зауважив ортопед Володимир Міщенко.

Постраждала Наталія Манько декілька місяців буде прикута до лікарняного ліжка ТСН

Додамо, що пресслужба залізниці звинувачує в травмуванні жінки пасажира з верхньої полиці, мовляв, той неналежним чином закріпив своє "ліжко". Також у відомстві запевняють, що усі полиці вагона були в справному стані.

Внаслідок НП у поїзді пенсіонерка отримала перелом хребта ТСН

Зі свого боку провідники, які працюють на маршруті Бердянськ – Київ, стверджують, що перед кожним рейсом особисто перевіряють безпеку полиць. І як та обірвалася – не розуміють.

"На кожній полиці висять у нас ремені безпеки, і на кожній ми їх самі фіксуємо", – зізнаються вони.

Водночас юристи радять потерпілій звернутися до страхової компанії, адже кожен пасажир – застрахований.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У поїзді Київ – Бердянськ на жінку впала верхня полиця з 80-кілограмовим пасажиром. В результаті 60-річна потерпіла отримала важкі травми хребта й потрапила до лікарні.

В "Укрзалізниці" заявили, що пасажир, який їхав у поїзді Київ – Бердянськ, неправильно закріпив верхню полицю, а тому впав на жінку, що сиділа внизу.

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