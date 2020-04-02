У підозрюваного в убивстві Гандзюк ексглави Херсонщини знайшли елітний будинок за $150 тисяч

Ексглава Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, відомий також як один із трьох замовників убивства активістки Катерини Гандзюк, став власником елітного будинку за 150 тисяч доларів.

Про це йдеться на сторінці у Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк" із посиланням на статтю в мережі. Водночас у ній стверджується, що ринкова вартість житла вдвічі вища.

"Будинок оформлений, звісно ж, не на Гордєєва, а на його товариша та партнера з корупційних оборудок. Проте проживає тут саме Андрій зі своєю дружиною Мариною", – зазначається у пості.

Зауважимо, що рік тому тодішній голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв подав у відставку. Чиновник написав заяву на ім'я п’ятого президента України Петра Порошенка з проханням звільнити його за власним бажанням.

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч telegra.ph

Згодом у мережі з’явилася інформація, що перед цим звільненням Гордєєв купив собі елітний будинок. І саме його, як ідеться вище, вдалося знайти й показати на фото журналісту Костянтину Риженку.

Той стверджує, що перед звільненням Гордєєв із дружиною задекларував тільки $74 700.

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч telegra.ph

"Тобто, як ви розумієте, цих грошей на будинок ну ніяк не вистачить і Гордєєв це теж розуміє, тому Денис Стороженко нібито купив його в іпотеку. У кого?" – пише журналіст.

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч telegra.ph

Він також зазначає, що живе подружжя у цьому ж будинку в Херсоні, про що свідчать опубліковані ним фото.

Риженко додав, що сам Гордєєв приїздить до помешкання на автомобілі, який, згідно із декларацією, він нещодавно продав: "правда, вже на кошерних номерах Дніпровської області".

Крім цього, журналіст пише, що щоранку до Гордєєвих приходить домогосподарка. Також біля цього ж будинку "часто можна помітити колишніх і діючих заступників і радників губернатора як часів Гордєєва, так і чинного Гусєва".

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч telegra.ph

"То, а що там Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК, Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України? Перевірять, звідки гроші на такий будинок у безробітного Гордєєва? Чи це знову доведеться робити активістам?" – додали зі свого боку автори посту на Facebook-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк".

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч telegra.ph

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч telegra.ph

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько херсонської активістки Катерини Гандзюк розкритикував нову генпрокурорку Ірину Венедиктову за дії щодо розслідування вбивства його дочки.

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