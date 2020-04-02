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2 квітня • оновлено в 20:35
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У підозрюваного в убивстві Гандзюк ексглави Херсонщини знайшли елітний будинок за $150 тисяч

2.3т
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Ексглава Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, відомий також як один із трьох замовників убивства активістки Катерини Гандзюк, став власником елітного будинку за 150 тисяч доларів.

Про це йдеться на сторінці у Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк" із посиланням на статтю в мережі. Водночас у ній стверджується, що ринкова вартість житла вдвічі вища.

"Будинок оформлений, звісно ж, не на Гордєєва, а на його товариша та партнера з корупційних оборудок. Проте проживає тут саме Андрій зі своєю дружиною Мариною", – зазначається у пості.

У підозрюваного в убивстві Гандзюк ексглави Херсонщини знайшли елітний будинок за $150 тисяч

Зауважимо, що рік тому тодішній голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв подав у відставку. Чиновник написав заяву на ім'я п’ятого президента України Петра Порошенка з проханням звільнити його за власним бажанням.

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч

telegra.ph

Згодом у мережі з’явилася інформація, що перед цим звільненням Гордєєв купив собі елітний будинок. І саме його, як ідеться вище, вдалося знайти й показати на фото журналісту Костянтину Риженку.

Той стверджує, що перед звільненням Гордєєв із дружиною задекларував тільки $74 700.

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч

telegra.ph

"Тобто, як ви розумієте, цих грошей на будинок ну ніяк не вистачить і Гордєєв це теж розуміє, тому Денис Стороженко нібито купив його в іпотеку. У кого?" – пише журналіст.

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч

telegra.ph

Він також зазначає, що живе подружжя у цьому ж будинку в Херсоні, про що свідчать опубліковані ним фото.

Риженко додав, що сам Гордєєв приїздить до помешкання на автомобілі, який, згідно із декларацією, він нещодавно продав: "правда, вже на кошерних номерах Дніпровської області".

Крім цього, журналіст пише, що щоранку до Гордєєвих приходить домогосподарка. Також біля цього ж будинку "часто можна помітити колишніх і діючих заступників і радників губернатора як часів Гордєєва, так і чинного Гусєва".

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч

telegra.ph

"То, а що там Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК, Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України? Перевірять, звідки гроші на такий будинок у безробітного Гордєєва? Чи це знову доведеться робити активістам?" – додали зі свого боку автори посту на Facebook-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк".

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч

telegra.ph

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч

В ексглави Херсонщини Андрія Гордєєва знайшли елітний будинок за $150 тисяч

telegra.ph

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько херсонської активістки Катерини Гандзюк розкритикував нову генпрокурорку Ірину Венедиктову за дії щодо розслідування вбивства його дочки.

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Катерина Гандзюк Андрій Гордєєв
Місце
Україна
Теги
померла Катя Гандзюк розслідування
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