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11 березня • оновлено в 23:17
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/ Розслідування

На Львівщині жорстоко побили і зґвалтували дівчину-сироту. 18+

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У мережі повідомили, що в місті Перемишляни на Львівщині жорстоко побили і зґвалтували дівчину-сироту.

Зловмисники зняли злочин на відео. Користувачка Олена Липа написала у Facebook, що ролик насильства над дівчиною поширюється в соцмережах уже кілька тижнів, однак причетні до історії досі не покарані.

Як передає "Варта1" із посиланням на місцевих жителів, дівчинку звуть Віра, вона сирота з Рогатинського району Івано-Франківської області.

У Перемишлянах знущалися з дівчини-сироти

У Перемишлянах знущалися з дівчини-сироти

Варта1

У листопаді Віра закінчила навчання в училищі та продовжила проживати в Перемишлянах, орендуючи житло спільно з робітницею бару "Автостиль". Саме в цьому барі сусідка і знущалася із сироти. Жінка нібито систематично змушувала дівчину надавати сексуальні послуги.

Видання пише, що вона близько двох тижнів тому вилила на голову постраждалої майонез, а потім витерла його ганчіркою, якою мила підлогу в барі. Жінка також зламала дівчині руку.

Зламали руку і ґвалтували: на Львівщині познущалися із сироти. 18+

Скрін відео

"Тримали її під замком, у місто не відпускали одну, забрали мобільний телефон і гроші в сумі 45 тисяч, які були на картці", – цитує видання анонімне джерело. Власники закладу звільнили співробітницю, яка брала участь у знущаннях.

За інформацією користувачів соцмережі, правоохоронці нібито відмовилися прийняти заяву про злочин.

Скріншот

Скріншот

Варта1

У пресслужбі поліції області заявили, що почали службове розслідування. "10 березня під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції Львівщини виявили публікацію, в якій ішлося про побиття і здійснення дій сексуального характеру стосовно дівчини, яка проживала в місті Перемишляни на Львівщині, а також можливе неналежне реагування місцевих поліцейських на повідомлення про вчинення злочину", – йдеться у повідомленні.

Обережно! Відео 18+!

Як писав OBOZREVATEL, раніше Бердичівський міськрайонний суд відправив під домашній арешт двох 14-річних школярок, які побили за хлопця свою ровесницю в селі Хажин Житомирської області.

Третій дівчині, яка теж брала участь у побитті, покарання ще не вибрали. Після бійки потерпіла опинилася в лікарні.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Кримінал
Місце
Україна Львів
Теги
Національна поліція України фотографии видео сексуальне насильство насильство зґвалтування побили дівчинку
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я не сентиментален, а где-то даже и слегка циник - профессия накладывает отпечаток, от этого, увы, никуда не деться. Но когда читаю подобные посты, к горлу подкатывает ком и на глазах выступают слёзы. Вот и сейчас смотрю на фотографии, а на душе - темнее, чем за окном… Насилие мерзко и противно человеческому естеству само по себе, независимо от причин и побуждений, по которым к нему прибегают. Но когда оно направлено на тех, кто слаб, беспомощен и не может на равных дать отпор, это противно и мерзко невыносимо, до боли в сведенных скулах. И мне абсолютно всё равно, кто эта несчастная девочка, какой образ жизни она ведёт и что привело к тому, что произошло - ТАК НЕЛЬЗЯ. Нельзя, чёрт побери, давать слететь с себя тоненькому слою милосердия, который эволюция тысячелетиями, по крупице наращивала на мозг зверя, превращая его в человеческий. Нельзя терять человечность.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Ш. Олег, Согласен полностью и чтобы этим мразям испытать десятикратное унижение.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Звери
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Гоша Злой
Гоша Злой
жесть!
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