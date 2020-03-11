У мережі повідомили, що в місті Перемишляни на Львівщині жорстоко побили і зґвалтували дівчину-сироту.

Зловмисники зняли злочин на відео. Користувачка Олена Липа написала у Facebook, що ролик насильства над дівчиною поширюється в соцмережах уже кілька тижнів, однак причетні до історії досі не покарані.

Як передає "Варта1" із посиланням на місцевих жителів, дівчинку звуть Віра, вона сирота з Рогатинського району Івано-Франківської області.

У Перемишлянах знущалися з дівчини-сироти Варта1

У листопаді Віра закінчила навчання в училищі та продовжила проживати в Перемишлянах, орендуючи житло спільно з робітницею бару "Автостиль". Саме в цьому барі сусідка і знущалася із сироти. Жінка нібито систематично змушувала дівчину надавати сексуальні послуги.

Видання пише, що вона близько двох тижнів тому вилила на голову постраждалої майонез, а потім витерла його ганчіркою, якою мила підлогу в барі. Жінка також зламала дівчині руку.

Скрін відео

"Тримали її під замком, у місто не відпускали одну, забрали мобільний телефон і гроші в сумі 45 тисяч, які були на картці", – цитує видання анонімне джерело. Власники закладу звільнили співробітницю, яка брала участь у знущаннях.

За інформацією користувачів соцмережі, правоохоронці нібито відмовилися прийняти заяву про злочин.

Скріншот Варта1

У пресслужбі поліції області заявили, що почали службове розслідування. "10 березня під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції Львівщини виявили публікацію, в якій ішлося про побиття і здійснення дій сексуального характеру стосовно дівчини, яка проживала в місті Перемишляни на Львівщині, а також можливе неналежне реагування місцевих поліцейських на повідомлення про вчинення злочину", – йдеться у повідомленні.

Обережно! Відео 18+!

Як писав OBOZREVATEL, раніше Бердичівський міськрайонний суд відправив під домашній арешт двох 14-річних школярок, які побили за хлопця свою ровесницю в селі Хажин Житомирської області.

Третій дівчині, яка теж брала участь у побитті, покарання ще не вибрали. Після бійки потерпіла опинилася в лікарні.

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