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У ПАР жорстоко вбитий український турист: страшні подробиці

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У 43-річного українського туриста Івана Іванова, якого вбили при пограбуванні в Південно-Африканській Республіці, залишилися дружина і троє дітей. Наймолодшому, Макарові, – всього 2 роки.

Злочин трапився 27 липня, коли українець сам вирушив у похід. На нього напали троє місцевих кримінальників у національному парку Столова гора, одній із найбільш відвідуваних пам'яток поблизу Кейптауна – другого за чисельністю міста ПАР, пише "Страна".

Посол України в Південно-Африканській Республіці Тарас Кузьмич розповів, що Іванов працював в аграрному секторі. В країну він приїхав у справах бізнесу і залишився ще на два дні, щоб подивитися околиці.

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Своячка убитого, Діна Іванова, розповіла, що він – колишній моряк, крім морської академії в Одесі отримав юридичну та економічну освіту у Великобританії, вільно володів чотирма мовами.

"Ваня багато подорожував, у ПАР йому сподобалося. Він колекціонував ножі й від них же і прийняв таку жахливу смерть", – розповіла родичка загиблого.

Українець разом із дружиною і сином

Українець разом із дружиною і сином

Community Crime Prevention

"Це було пограбування, зазіхнули на рюкзак туриста, який він не захотів віддати, спробував боротися, і тоді його двічі штрикнули ножем у груди. Наш співвітчизник стік кров'ю.

Напад трапився в досить людному місці недалеко від парковки серед білого дня. Це безпечний маршрут, який часто відвідують туристи, тут виходять гарні фото. Але, звичайно, в країні високий рівень злочинності", – сказав Кузьмич.

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Останнє фото Іванова з ПАР

Останнє фото Іванова з ПАР

Страна; фото з архіву Діни Іванової

Відомо, що одного з убивць затримали за гарячими слідами. Ним виявився 23-річний місцевий житель Синаї Мпоселву, кримінальник зі стажем, який перебував на достроковому звільненні. У середу, 31 липня, за словами Кузьмича, правоохоронці знайшли ще одного нападника.

"Затримати Мпоселву допомогли місцеві жителі, він був у крові, з наплічником і мобілкою Іванова", – зазначив український дипломат.

Українська діаспора в ПАР уже створила петицію проти випуску під заставу вбивць туриста.

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

IOL

"Для ПАР це величезний удар по туризму, який годує країну. Тим паче, інцидент трапився в популярному серед туристів Кейптауні", – наголосив посол, додавши, що за вихідні 27-28 липня в районі Кейптауна вбили 46 осіб, в основному з метою пограбування.

Дипломат розповів, що мер міста Алд Дам Плато обіцяв допомогти з організацією панахиди на 9 днів після смерті (у неділю, 4 серпня), в місто планують привезти православного священика. Тіло убитого повинні відправити до Одеси, звідки родом Іванов.

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Community Crime Prevention

У посольстві України туристам порадили ходити групами в п'ять-шість осіб і не демонструвати цінні речі, які є при собі.

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Community Crime Prevention

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Москві 32-річний уродженець України, який підробляв різноробочим в автомайстерні, забив до смерті чоловіка. Злочин потрапив на відео.

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Теми
Кримінал українці за кордоном
Місце
ПАР
Теги
туризм вбивство Україна фотографии
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Всего то 46 человек за выходные. В одном то городе. Ну это не 400 человек за ночь как было в Риме в конце 16 века. Жить можно.
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