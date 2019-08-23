"У нього стріляєш – він йде!" У "ДНР" зганьбилися фейком про "зомбі" в ЗСУ

Терористи "ДНР" відзначилися черговим маразматичним фейком про воїнів Збройних сил України. Вони заявили, що їх нібито спеціально накачують спеціальними препаратами, які роблять солдатів безсмертними на полі бою.

Такими нетверезими "відвертощами" поділився "командир республіканської гвардії ДНР" Ель-Сід. Відео з його домислами оприлюднив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Коли прибирали за собою, звернув увагу на дві речі. Перше – дуже дивно, що трупи або шматки тіл мали запах формаліну. І ще один момент здивував. Полонений один – у нього чотири кульових, а кров не тече. Тільки почервоніння навколо отворів вхідних. Ззаду осколкове, добре посікло спину, на нозі палець великий в сторону відійшов, роздроблене все. А таке відчуття, що він болю не відчуває. Тільки воду пив і помер через пару годин", – ділиться плодами нездорової фантазії терорист.

За його словами, після таких "чудес" окупанти почали підозрювати, що українські воїни мають надздібності завдяки секретним препаратам.

"У нього стріляєш – він йде. Якась хімія присутня. Потім вже з джерел дізнався, що їх напихали, щоб органи консервувалися. Після настання біологічної смерті, щоб організм зберігався, щоб використовувати органи далі. Здивований був, я думав, броня якась у них суперська. Тому, що я знаю, що я влучив, – йде", – продовжив ділитися страхітливим безглуздим фейком бойовик.

Терорист "ДНР" Скріншот відео

"Зізнання "терористів" про незламність українських захисників розсмішили користувачів і вкотре змусили засумніватися в адекватності і розумових здібностях представників терористичних формувань.

"Якщо у вас поганий настрій, вам все набридло, пропоную за дві хвилини все змінити. Це не чергова гуманітарка "Глоду" або скломию, це щось міцніше. Українські вояки – це більше ніж "кіборги", – іронізує Анатолій Штефан.

Підписники воїна висловили аналогічну думку в смішних коментарях під маревним відео з терористом "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористка "ДНР" на прізвисько Боня розповідала про українців, які приїжджали на Донбас за "рабами". Посіпака бойовиків для росТБ розповіла, що сама бачила документ, нібито підписаний п'ятим президентом України Петром Порошенком, який давав дозвіл приїжджим займати будь-який вподобаний ними будинок в місті. А якщо в ньому проживали люди, приїжджі могли взяти їх собі в якості "рабів" або "робочих".

А терорист батальйону "Оплот" Едуард Яшенков відзначився фейком про те, як українські воїни нібито забивали прикладами насмерть полонених ворогів і знімали шкіру з облич трупів.

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