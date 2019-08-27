У Німеччині зухвало вбили ворога Путіна, який воював із росіянами: розкрилися подробиці

У Німеччині в центрі Берліна вбили 40-річного етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі.

Як передає ВВС, вдень 23 серпня в парку Кляйнер Тіргартен до нього на велосипеді під'їхав чоловік і двічі вистрілив у голову, після чого швидко поїхав геть.

Незабаром поліція знайшла і затримала підозрюваного. Пістолет Glock 26, велосипед та інші докази знайшли в річці.

Підозрюваним виявився росіянин Вадим С. В його квартирі знайшли велику суму грошей і квиток до Москви. З'ясувалося, що в Берлін він потрапив транзитом через Париж за кілька днів до вбивства.

За даними DW, правоохоронці вважають, що вбивство було політичним замовленням. Передбачається, що за злочином можуть стояти іноземні спецслужби. При цьому розглядаються різні версії.

Чеченська громада в Берліні також стверджує, що вбивство було замовним, оскільки Хангошвілі перебував у "розстрільному списку чеченців". Повідомляється, що зараз загрози надходять також брату загиблого.

Аслан Масхадов і Зелімхан Хангошвілі Facebook

Зелімхан Хангошвілі воював у другій чеченській війні на Північному Кавказі проти російських військ у 2001-2005 роках. Польовий командир був близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Жив у гірському районі Панкіської ущелини Грузії, а в Німеччину поїхав після 2015 року, переживши спробу замаху в Тбілісі.

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