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У Німеччині зухвало вбили ворога Путіна, який воював із росіянами: розкрилися подробиці

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У Німеччині в центрі Берліна вбили 40-річного етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі.

Як передає ВВС, вдень 23 серпня в парку Кляйнер Тіргартен до нього на велосипеді під'їхав чоловік і двічі вистрілив у голову, після чого швидко поїхав геть.

Незабаром поліція знайшла і затримала підозрюваного. Пістолет Glock 26, велосипед та інші докази знайшли в річці.

Підозрюваним виявився росіянин Вадим С. В його квартирі знайшли велику суму грошей і квиток до Москви. З'ясувалося, що в Берлін він потрапив транзитом через Париж за кілька днів до вбивства.

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За даними DW, правоохоронці вважають, що вбивство було політичним замовленням. Передбачається, що за злочином можуть стояти іноземні спецслужби. При цьому розглядаються різні версії.

Чеченська громада в Берліні також стверджує, що вбивство було замовним, оскільки Хангошвілі перебував у "розстрільному списку чеченців". Повідомляється, що зараз загрози надходять також брату загиблого.

Аслан Масхадов і Зелімхан Хангошвілі

Аслан Масхадов і Зелімхан Хангошвілі

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Зелімхан Хангошвілі воював у другій чеченській війні на Північному Кавказі проти російських військ у 2001-2005 роках. Польовий командир був близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Жив у гірському районі Панкіської ущелини Грузії, а в Німеччину поїхав після 2015 року, переживши спробу замаху в Тбілісі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна звинуватили в масових убивствах дітей. З'явилася інформація, що глава РФ особисто віддав наказ відкрити вогонь по захопленій терористами школі.

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Місце
Німеччина Берлін
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Не, фигн. вы чё, забыли, что Путин посылает ахентов ГРУ только с «Новичком» который хранит в холодильнике в своей кремлёвской квартире?
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-"попал транзитом через Париж за несколько дней до убийства."...этот тоже хотел "асматреть шпиль" Собора Парижской Богоматери...?)совпадение...___?
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Наркоманы Обоза, ну вы смешить горазды, Путин вряд ли вообще подозревал о существовании этого жмурика. А вот обычай кровной мести имеет место быть у выходцев с Кавказа. Земляки проплатили и заказ был исполнен. По всему выходит, что убиенный не был добропорядочным человеком. Да и зарабатывать честно такие просто не способны. Может дело совсем не в мести, а в бандитских разборках. Спецслужбы, если и замешаны, то далеко не российские. Начнут из этого отморозка раздувать второго Скрипаля )))
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